Російські авіабомби падають на її власну територію, ймовірно, через несправні системи наведення, кажуть експерти.

Потужні плануючі авіабомби, які Росія використовує для руйнування українських міст, падають і на її власну територію, пише The Washington Post, посилаючись на внутрішній російський документ.

"Згідно з документом, отриманим The Washington Post, щонайменше 38 таких бомб... впали на територію Бєлгородської області на кордоні з Україною в період з квітня 2023 року по квітень 2024 року, хоча більшість із них не вибухнули", - пише видання.

Більшість бомб було виявлено цивільними особами - лісниками, фермерами або жителями навколишніх сіл. У більшості випадків Міноборони не знало, коли були запущені бомби, що говорить про те, що деякі з них могли лежати там кілька днів, зазначає WP.

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"Згідно з документом, щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород. Ще сім було знайдено в довколишніх передмістях. Найбільше, 11, впало в прикордонному Грайворонському районі, де деякі з них не вдалося виявити через "складну оперативну обстановку", - зазначає видання.

При цьому багато інцидентів у документі збігаються з даними, отриманими від місцевих органів влади та повідомлень у місцевих ЗМІ. Люди, згадані як свідки, підтвердили, що вони є жителями міста.

Уже після періоду, про який ідеться в документі, стало відомо ще про кілька випадків падіння авіабомб. Так, 4 травня на Бєлгород упала бомба, яка поранила сімох людей і пошкодила понад 30 будинків у невеликому селищі. 12 травня ще один вибух зруйнував кілька поверхів житлового будинку в Бєлгороді, унаслідок чого загинули 17 осіб. 15 червня в місті Шебекіно під Бєлгородом стався вибух і обвалилася частина п'ятиповерхового будинку, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей, що, найімовірніше, є ще однією помилкою під час використання планерної бомби.

При цьому місцева влада зазвичай мовчить про події, повідомляючи лише про "нещасні випадки", звинувачуючи українські обстріли або просто не повідомляючи про різноманітні вибухи, що гриміли в регіоні, особливо останнім часом.

За власними підрахунками російського тг-каналу "Астра", за останні чотири місяці Росія випадково скинула понад сотню бомб на свою територію та окуповані райони на сході України - у цей же період спостерігалося значне збільшення використання планерних бомб.

"Певний відсоток російських бомб бракований. Ця проблема існує відтоді, як вони почали використовувати ці комплекти УМПК, і вона не має принципового вирішення. Ми думаємо, що ці випадкові скиди викликані ненадійністю цих комплектів, що, схоже, не турбує ВПС Росії", - сказав Руслан Левієв, військовий експерт Conflict Intelligence Group.

Російські авіабомби у війні з Україною

Російські окупаційні війська щодня тероризують українські міста та позиції українських військ на передовій авіабомбами. Зокрема, від них потерпає Херсонщина та Харківщина.

Так, 27 червня російські військові вперше для ударів по Харкову використали ФАБ-500 з УМПК.

У березні російське Міноборони повідомило, що в Нижегородській області з початку року масово виготовляють тритонні авіаційні бомби ФАБ-3000. У червні стало відомо про перше використання цієї бомби - росіяни скинули її на село Липці в Харківській області.

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