В РФ переконують, що нібито важких наслідків "позаштатні сходження" боєприпасів не мали.

Російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Бєлгородської області. Постраждалих внаслідок "позаштатних сходжень" боєприпасів нібито немає.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерела, 17 травня в Шебекіно знайшли три авіабомби. ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе та не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, виявили в передмісті Шебекіно та згодом нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Внаслідок її падіння був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна.

Наступного дня, 18 травня, літак РФ скинув ФАБ-500 на Нову Таволжанку, що у Шебекинському міському окрузі. Зазначається, що постраждалих і пошкоджень внаслідок її падіння нібито немає.

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Російські бомби падають на своїй території - що відомо

Російські літаки досить часто скидують авіаційні бомби на російській території. Про це ретельно мовчать, але інформація просочується у ЗМІ.

Напередодні стало відомо, що російські літаки упустили дві бомби за 2 дні на Бєлгородську область. 4 травня в результаті позаштатного сходження ФАБ-500 на Бєлгород постраждали 7 осіб, у тому числі дитина, пошкоджено 31 будинок та 10 авто. У день вибуху губернатор не назвав його причин. Пізніше джерела каналу в екстрених службах регіону підтвердили, що на місто впала російська авіабомба.

ФАБ-250 також виявили 3 травня в районі села Крутий Лог. Евакуювати жителів не довелося, постраждалих та руйнувань немає. Боєприпас передали військовим для подальшого знищення.

Лише у березні-квітні цього року російські ВКС упустили більше 20 авіабомб на російську або окуповану території.

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