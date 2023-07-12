Іран висловив протест проти оскарження права власності на острови в Затоці та попросив Росію "виправити свою позицію" з цього питання.

Влада Ірану закликала російського посла в середу скоригувати позицію щодо іранських островів наприкінці шостого спільного міністерського засідання стратегічного діалогу між Радою співробітництва Перської затоки (РСАДПЗ) і Російською Федерацією в Москві.

Як повідомляє The Islamic Republic News Agency, 10 липня в Москві відбулося засідання стратегічного діалогу росія – Рада співробітництва арабських держав Затоки. У спільній заяві було наголошено, що "ОАЕ підтримують усі мирні зусилля, включаючи спробу досягти мирного врегулювання суперечки з Іраном з приводу островів Великий Томб, Малий Томб та Абу Муса".

Причиною, через яку викликали посла РФ в Ірані до МЗС, стала спільна заява Росії з країнами арабських держав Затоки, в якій ставиться під сумнів приналежність Ірану трьох островів у вищезазначеній затоці.

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Іран висловив протест проти оскарження права власності на острови в Затоці та попросив Росію "виправити свою позицію" з цього питання, зазначивши, що ці острови "назавжди належать Ірану" та подібні заяви "суперечать дружнім відносинам між Іраном та його сусідами".

Відносини Росії та Ірану - деталі

Іран постачав Росії не тільки боєприпаси, а й порох для реактивних снарядів і стволів для 122-мм гаубиць Д-30 і 125-мм для танків Т-72, повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко з посиланням на інформації у відкритих джерелах.

Через розбрат між Кремлем і Євгеном Пригожиним Москва може різко послабити свій вплив в Сирії, яка перейде під вплив Ірану.

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