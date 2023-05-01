На даний час там знаходиться близько 2 тис. 800 військовослужбовців збройних сил РФ, ще кілька місяців тому їх налічувалось біля 10-11 тисяч.

На території Білорусі значно зменшилась кількість російських військових

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Кількість військовослужбовців збройних сил Росії на території Білорусі значно менше, ніж це було ще кілька місяців тому. Раніше, за нашими даними, їх там знаходилося близько 10-11 тисяч військовослужбовців. На даний момент - це близько 2 тис. 800 військовослужбовців, які, як правило, задіяні на полігонах до навчання",- акцентував Демченко.

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Він зазначив, що після завершення навчання на території Білорусі, підрозділи російських військ повертаються на територію РФ і в подальшому відправляються на схід України, де тривають найгарячіші бої. "Росія, тих, хто завершує підготовку, перекидає на свою територію для того, щоб відправити їх на Схід нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії",- підкреслив Демченко.

За словами речника Держприкордонслужби, на даний момент ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, проте українські прикордонники не втрачають пильності і готовності реагувати на будь-які загрози.

"Ми не відмічаємо, що по той бік кордону у росіян є необхідне ударне угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію нашої країни. Але, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо ми добре пам’ятаємо 24 лютого минулого року, коли Білорусь, білоруські прикордонники так люб’язно відкрили свій кордон і дозволили російським колонам вторгнутись на територію нашої держави і з цього напрямку",- зазначив Демченко.

Він додав, що продовжується укріплення лінії кордону з Білоруссю, а також прикордоння, що дозволить українським силам оборони стримати можливі атаки ворога з цього напрямку.

"Ми продовжуємо укріплювати, як і раніше, як лінію державного кордону безпосередньо в інженерно-фортифікаційному відношенні, так і прикордоння. Для того, щоб підрозділи державної прикордонної служби - наші військовослужбовці, а також підрозділи інших складових сил оборони, зокрема, і ЗСУ, і Національної гвардії, мали всі можливості відбити будь-які атаки, якщо такі відбудуться на цьому напрямку",- акцентував Демченко.

Загроза з Білорусі

Як повідомляв УНІАН, Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну надає всіляку підтримку окупантам, зокрема території для підготовки, розміщення військових країни-агресора, а також надає своїх інструкторів, повітряний простір. При цьому на території Білорусі постійно відбуваються спільні білорусько-російські військові навчання.

4 березня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформуючи про оперативну ситуацію на кордонах, у тому числі з Білоруссю зазначав, що кількість російських військових на території Білорусі змінюється, але не перевищує 9-10 тисяч.

4 квітня за даними від речника Державної прикордонної служби на території Білорусі знаходилося близько 4 тисяч російських військових. Андрій Демченко зазначав, що фактично російська армія зараз використовує територію Білорусі для навчання своїх підрозділів.

5 квітня речник Державної прикордонної служби повідомляв, що з Білорусі після навчань виводять близько 2 тис. російських військових, яких Кремль в подальшому планує перекинути на схід України.

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