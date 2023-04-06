Про це повідомила моніторингова група Білоруські Гаюн.

Територію Білорусі в четвер, 6 квітня, залишають відразу три винищувачі Повітряно-космічних сил РФ, які є потенційними носіями ракет "Кинджал".

Йдеться про радянських "пташок" МіГ-31К, які дислокувалися на аеродромі в Мачулищах з 13 грудня 2022 року. Про це повідомляє моніторингова група Білоруські Гаюн.

Там уточнили, що винищувачі пішли на зліт о 12:30, 12:36 і 12:44 за місцевим часом (збігається з українським).

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У зв'язку з цим українці очікували традиційного оголошення повітряних тривог, адже раніше російські МіГ-31к регулярно "кошмарили" українців своїми тренувальними злетами.

Тепер з'ясувалося, що побоювання виявилися безпідставними.

РФ використовує Білорусь, як ракетний плацдарм

Нагадаємо, що агресор у війні проти України ще з початку повномасштабного вторгнення заручився посередництвом Білорусі й регулярно тероризує з її території наше суспільство: іноді це просто тривожні повідомлення про зліт винищувачів, а іноді Мінськ дозволяє запускати ракети по Україні зі своєї території

У зв'язку з цим, українці вже звикли орієнтувати на дані моніторингових груп, які заздалегідь попереджають про можливу небезпеку.

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