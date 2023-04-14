Тренінг навичок проводили Повітряно-космічні сили РФ.

Екіпажі Військово-повітряних сил Білорусі завершили допідготовку із застосування тактичної ядерної зброї. Як повідомляє Міністерство оборони РФ, навчання відбувалося на території Росії.

"У навчальному центрі Повітряно-космічних сил Російської Федерації завершено допідготовку льотного та інженерно-технічного складу військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь за програмою експлуатації та бойового застосування штурмовиків Су-25", - йдеться у звіті.

До складу підготовки відносилися теоретичний курс і практичні заняття. Навчання проводили досвідчені російські інструктори.

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"Це дозволило як поліпшити практичні навички льотного складу, так і освоїти нові засоби застосування сучасних авіаційних засобів поразки, зокрема і спеціальних боєприпасів", - передає прес-служба Міноборони РФ.

Білоруські військові повністю освоїли усю належну програму підготовки. Отриманні навички планується застосувати для забезпечення військової безпеки Союзної держави.

Москва надасть Мінську доступ до ядерної зброї

Як повідомляв УНІАН 25 березня, президент РФ Володимир Путін підтвердив плани щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї. Уже найближчого липня повинно завершитися будівництво сховища для її розміщення. Путін наголошує, що Росія поширює ядерну зброю за прикладом США.

Російський посол заявив про те, що ця зброя територіально розташується біля кордону з країною НАТО. Все буде виконано, не зважаючи "на шум в Європі на США".

4 квітня стало відомо, що білоруські військові розпочали навчання на території Росії. Вони приступили до вивчення комплексу "Іскандер-М", котрий може використовувати ядерний боєзаряд.

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