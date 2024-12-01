За словами Вільяма Муна, відносини між Москвою і Вашингтоном почали псуватися через розширення НАТО.

Зустрічі між американськими і російськими військовими щодо ядерної зброї, які почалися в 1990-х роках, були призупинені Вашингтоном після анексії Росією українського Криму в 2014 році, інспекції щодо дотримання умов Договору щодо нерозповсюдження ядерної зброї були припинені з початком пандемії COVID, а потім Росія відмовилася їх відновити. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів колишній керівник програми з ядерної безпеки між США та Росією Вільям Мун.

За його словами, до середини 1990-х років відносини між Москвою і Вашингтоном почали псуватися через розширення НАТО на схід і дедалі більшу участь Альянсу у війні на Балканах.

"Мене глибоко непокоїть те, що після майже 20-ти років тісної співпраці з Міністерством оборони Росії, включаючи понад 75 візитів до Росії, росіяни перервали всі комунікації і вирішили розпочати неспровоковану війну-геноцид проти України", - сказав Мун.

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Він також висловив сподівання, що його робота "призведе до подальшого зниження ядерної напруженості, хоча Росія обрала агресію замість співпраці".

Ядерні погрози РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Сербії Александар Вучич запевнив, що кремлівський правитель Путін без вагань застосує ядерну зброю, якщо всі інші варіанти будуть вичерпані. Політик сказав, що загроза ядерного конфлікту ніколи не була більшою, ніж зараз.

У свою чергу авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що треба "остудити" наших західних партнерів щодо можливості застосування Російською Федерацією ядерної зброї. За його словами, Путіну "не дадуть це зробити ні Індія, ні Китай, бо це буде останнє, що він зробить".

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