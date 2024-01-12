Через відсутність у РФ успіхів на фронті, потрібен привід для розповідей російському суспільству про чергову "перемогу", особливо напередодні виборів Путіна.

Росія на законодавчому рівні хоче анексувати Азовське море, яке де-факто вже контролюється росіянами. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону пояснив, навіщо це потрібно Кремлю.

За його словами, законодавчо закріплена анексія Азовського моря - це в першу чергу сигнал російському суспільству, як привід для обговорення чергової "перемоги" на тлі відсутності успіхів на фронті.

"Це їм дасть якийсь черговий матеріал для обговорення в середині своєї країни, на своїх політичних ток-шоу. Тобто, це продукт для внутрішнього споживання, щоб розповідати про надбання, яких немає. Враховуючи ситуацію на фронті, що росіяни не мають успіху, вони мають щось продавати, особливо напередодні так званих "виборів" (президента - УНІАН) в РФ. Тому, відповідно такі "переможенькі" вони хочуть покласти в основу своїх сюжетів", - акцентував Плетенчук.

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Він додав, що не тільки Україна, але й весь цивілізований світ, чудово розуміє, що ніякої юридичної сили рішення РФ не мають.

"Так, вони зараз встановили пріоритет внутрішнього законодавства над міжнародним правом, але відповідати треба буде за міжнародним правом. Тому що, навіть Північна Корея не є повністю ізольованою країною. Все одно вони мають зовнішні відносини, економічні в першу чергу, що є важелем впливу на РФ", - заявив Плетенчук.

Ситуація в Чорному та Азовському морях

Як повідомляв УНІАН, російські кораблі є законною ціллю для українських військових, тому флот РФ не може спокійно себе відчувати ані в Чорному, ані в Азовському морі. Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлено під сумнів, про це наприкінці 2023 року заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Командувач Військово-морськими силами України віце-адмірал Олексій Неїжпапа розповідав, що російські окупанти будують в Абхазії новий пункт базування для свого флоту, тому що через постійну небезпеку для кораблів ЧФ Росії в окупованому Криму, російські загарбники намагаються розосередити свій корабельний склад по різним пунктам базування.

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