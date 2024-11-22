За його словами, кожен наступний крок у війні веде до ядерного конфлікту.

Президент Сербії Александар Вучич запевняє, що кремлівський правитель Путін без вагань застосує ядерну зброю, якщо всі інші варіанти будуть вичерпані.

Як пише сербська газета Blic, у зверненні до нації політик сказав, що загроза ядерного конфлікту ніколи не була більшою, ніж зараз. Також він назвав політику Сербії щодо повномасштабної війни в Україні найсерйознішою та найвідповідальнішою.

"Важливо, щоб ми говорили про мир, про перемир'я, тому що це веде нас тільки до світової катастрофи. Якщо є 10 кроків до катастрофи - ми вже подолали 9. Сьогодні Брянську область обстріляли ракетами, удари російськими боєприпасами триватимуть. Кожен наступний крок веде нас до ядерного конфлікту", - сказав Вучич.

Відео дня

Також сербський президент заявив, що Захід помиляється, думаючи, що Путін блефує щодо можливості ядерного удару. Він каже, що кремлівського правителя "мало хто знає, як він":

"Про нього кажуть, що він погрожує "порожньою рушницею". Якщо безпека Москви і її військ буде під загрозою, якщо виходу немає, я вам заздалегідь кажу, він не буде вагатися ні години".

Ядерні погрози Путіна

Як відомо, Кремль систематично використовував погрози застосувати ядерну зброю, коли хотів завадати західним партнерам України погодити надання їй різних систем озброєння.

Цього тижня ЗСУ отримали дозвіл бити по території РФ західним озброєнням, а 19 листопада Путін підписав указ, який змінює умови завдання ядерного удару по іншим країнам.

Вже сьогодні окупанти обстріляли Дніпро міжконтитентальною балістичною ракетою. Путін заявив, що такі удари продовжаться, а також можуть бути завдані по об'єктах партнерів України.

Вас також можуть зацікавити новини: