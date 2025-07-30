У Росії заявили, що мають "імунітет" до західних санкцій. Однак це стосується лише старих обмежень, а нові санкції від Дональда Трампа будуть значно ефективнішими. Про це на платформі Х заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є одним з найближчих соратників президента США.
"Росіє, ви маєте рацію щодо санкцій. Вам вдалося від них ухилитися і ви навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається запровадити тарифи на країни, які купують вашу нафту та газ, підтримуючи вашу військову машину", – написав він.
Грем зокрема порадив російському керівництву запитати у цих країн, чи мають вони "таке ж легковажне ставлення" до американських санкцій, яке має Кремль.
Трамп погрожує Росії новими санкціями
Як писав УНІАН, напередодні Дональд Трамп повідомив, що він вирішив скоротити раніше встановлений дедлайн для закінчення війни в Україні – з 50 днів загалом до 10 днів, починаючи від учорашньої дати. Якщо Москва не припинить свою агресію, США запровадять нові санкції проти Росії та її ключових торговельних партнерів.
У відповідь на це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська економіка вже має "імунітет" до західних санкцій.
"Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій, і наша економіка функціонує під величезною кількістю рестрикцій. Тому, звичайно, певний імунітет у нас уже вироблений щодо цього", - сказав він.