Республіканцям цікаво, чи мають Китай та Індія той самий імунітет до санкцій, яким хизується Кремль.

У Росії заявили, що мають "імунітет" до західних санкцій. Однак це стосується лише старих обмежень, а нові санкції від Дональда Трампа будуть значно ефективнішими. Про це на платформі Х заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є одним з найближчих соратників президента США.

"Росіє, ви маєте рацію щодо санкцій. Вам вдалося від них ухилитися і ви навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається запровадити тарифи на країни, які купують вашу нафту та газ, підтримуючи вашу військову машину", – написав він.

Грем зокрема порадив російському керівництву запитати у цих країн, чи мають вони "таке ж легковажне ставлення" до американських санкцій, яке має Кремль.

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Трамп погрожує Росії новими санкціями

Як писав УНІАН, напередодні Дональд Трамп повідомив, що він вирішив скоротити раніше встановлений дедлайн для закінчення війни в Україні – з 50 днів загалом до 10 днів, починаючи від учорашньої дати. Якщо Москва не припинить свою агресію, США запровадять нові санкції проти Росії та її ключових торговельних партнерів.

У відповідь на це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська економіка вже має "імунітет" до західних санкцій.

"Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій, і наша економіка функціонує під величезною кількістю рестрикцій. Тому, звичайно, певний імунітет у нас уже вироблений щодо цього", - сказав він.

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