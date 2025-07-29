Путін, очевидно, хоче продовжувати війну, заявив американський президент.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп встановив новий дедлайн для російського диктатора Володимира Путіна для досягнення угоди щодо війни. Тепер у Росії є на це 10 днів.

Така заява прозвучала під час спілкування Трампа з пресою, аудіозапис якого транслювали на сайті Білого дому. Зокрема, його запитали, коли він запровадить санкції проти Росії.

"Через десять днів. Ми збираємося запровадити мита та інше, і я не знаю, чи вплине це на Росію, бо Путін, очевидно, хоче продовжувати війну, але ми збираємося запровадити мита і вторинні санкції. Це може вплинути на них, а може і не вплинути, але це можливо", – сказав американський лідер.

Відео дня

Раніше Трамп відвів Росії 50 днів, але побачивши, що прогресу немає, заговорив про 10-12 днів на укладення угоди. На запитання про те, чи отримував він якісь повідомлення щодо намірів Росії, президент США заявив, що ні.

"Ні, я не отримував, не отримував жодної відповіді. Це засмучує. Раніше я говорив вам, що на тиждень помирає 5 000 людей. Тепер уже 7 000 людей помирають на тиждень. Переважно українські та російські солдати. Але цивільні люди також помирають від бомб, які падають їм на голову, Це огидна війна", – зазначив він.

Водночас Трамп заявив, що не занепокоєний тим, що в разі запровадження санкцій проти Росії можуть впасти нафтові ринки.

"У нас у країні так багато нафти, що ми просто ще більше збільшимо її запаси. Я маю на увазі, що зараз нафта перебуває на досить низькому рівні. Ми піднімемо її ще вище", – констатував президент США.

Новина доповнюється...