Пєсков відреагував на дедлайн, який Трамп поставив Путіну для завершення війни в Україні.

У Кремлі заявили, що Росія виробила "імунітет" до західних санкцій. Про це сказав прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи ультиматум президента США Дональда Трампа, який вимагає у Росії погодитися на завершення війни в Україні упродовж 10 днів, повідомляє російське ТАСС.

За словами Пєскова, російська економіка давно перебуває під масштабними фінансовими обмеженнями, у зв'язку з чим у неї виробився відповідний "імунітет".

"Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій, і наша економіка функціонує під величезною кількістю рестрикцій. Тому, звичайно, певний імунітет у нас уже вироблений щодо цього", - висловився прессекретар Кремля.

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Він також додав, що у Путіна продовжують "фіксувати заяви, які надходять від президента Трампа та інших міжнародних представників".

Новий ультиматум Трампа Путіну

Як повідомляв раніше УНІАН, 29 липня президент США зробив нову заяву щодо війни в Україні. Цього разу він скоротив дедлайн для російського диктатора Путіна для досягнення припинення вогню у війні. За його словами, тепер у Росії є на це 10 днів, і якщо кремлівський правитель не погодиться на ці умови, США запровадять мита. Водночас Трамп визнав, що він не знаю, чи вплине це на Росію, "бо Путін, очевидно, хоче продовжувати війну".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль намагається змусити Трампа відмовитися від дедлайну щодо України. Зокрема, на їхню думку, про це свідчать заяви Пєскова про ймовірне погіршення відносин Росії та США. При цьому в ISW переконані, що Кремль не зацікавлений у переговорах про закінчення війни і намагається затягнути її для отримання додаткових переваг на полі бою.

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