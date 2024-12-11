Нові санкції також будуть спрямовані на тіньовий танкерний флот Росії.

Адміністрація Байдена готує нові, більш жорсткі санкції проти російської торгівлі нафтою, прагнучи посилити тиск на військову машину Кремля перед поверненням Дональда Трампа в Білий дім. Як пише Bloomberg, подробиці можливих нових заходів все ще опрацьовуються, але команда президента Джо Байдена розглядає обмеження, які можуть торкнутися деяких видів російського експорту нафти.

"Байден довго чинив опір цьому кроку через побоювання, що він може спровокувати стрибок цін на енергоносії. Але з падінням цін на нафту на тлі глобального перенасичення і зростаючими побоюваннями, що Трамп може спробувати змусити Україну укласти швидку угоду з Росією, адміністрація Байдена тепер відкрита для більш агресивних дій", - ідеться в статті.

Адміністрація також розглядає нові санкції, спрямовані на танкерний флот, який Росія використовує для транспортування своєї нафти, і нові обмеження можуть бути оприлюднені найближчими тижнями.

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Як зазначає Bloomberg, однією з моделей санкцій США може стати введення обмежень, аналогічних обмеженням на іранську нафту. У цьому разі покупці нафти зіткнуться з покаранням з боку США. Водночас такий крок пов'язаний з ризиком, враховуючи, що Індія і Китай є основними споживачами російської сирої нафти. Крім того, найближчим часом такі обмеження можуть призвести до різкого зростання цін на нафту, що призведе до напруженості у світовій економіці.

Ці кроки також спрямовані на посилення тиску на Росію до вступу Трампа на посаду. Нинішні чиновники кажуть, що хочуть надати Україні якомога більше важелів впливу перед майбутніми переговорами.

"З огляду на це, ще більше стиснення фінансів президента Володимира Путіна може зміцнити переговорну позицію України. Є ймовірність, що Трамп може згорнути заходи, якщо вважатиме, що вони накрутили ціни на нафту, але це пов'язано з потенційними політичними витратами, якщо він здасться слабким або запропонує Росії поступки занадто рано", - зазначає Bloomberg.

Санкції проти Росії - новини

9 грудня Велика Британія оголосила про нову хвилю санкцій, спрямованих проти незаконної торгівлі золотом, яка фінансує військові дії Росії Путіна в Україні.

2 грудня новий голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що Європа планує посилити тиск на російську економіку і ще більше послабити здатність Кремля вести війну.

Водночас ЗМІ писали, що ЄС тисне на США з метою пом'якшення санкцій проти російського "Газпромбанку". Ця фінансова установа є ключовою для забезпечення поставок російського природного газу в ЄС.

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