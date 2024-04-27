Раніше індійські нафтопереробні компанії, включно з Reliance, стали побоюватися приймати вантажі на суднах "Совкомфлота" після того, як 23 лютого США ввели санкції проти російського судноплавного гіганта.

Судно "Совкомфлота" (SCF) вивантажило мазут у західному індійському порту в п'ятницю, що свідчить про відновлення використання суден СКФ для поставок.

Як пише Reuters, SCF Baltica, яке перевозить 90 000 тонн мазуту для компанії Reliance Industries (оператора найбільшого у світі нафтопереробного комплексу в Джамнагарі), має в найближчі дні покинути порт після повного вивантаження пізніше в п'ятницю.

Раніше індійські нафтопереробні компанії, включно з Reliance, стали побоюватися приймати вантажі на суднах "Совкомфлота" після того, як 23 лютого США ввели санкції проти російського судноплавного гіганта.

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Однак під час візиту до Індії на початку цього місяця американські офіційні особи заявили, що Вашингтон хоче стабільних світових поставок нафти і не просив Індію скорочувати імпорт російської нафти.

Судно SCF Baltica не входить до числа 14 суден, проти яких Вашингтон ввів санкції в останні місяці. Судно перебуває під управлінням компанії Stream Ship Management з Об'єднаних Арабських Еміратів, а його власником значиться Ashbourne Navigation.

Інший танкер "Владимир Тихонов", прибуття якого з російською нафтою очікується наступного тижня, також перебуває під управлінням Stream Ship Management і вказаний на сайті SCF як частина флоту.

Купівля Індією російської нафти

Індія є найбільшим споживачем російської морської нафти, яка продається зі знижкою після того, як західні країни відмовилися від закупівель у Москви через війну в Україні.

Reliance в основному купує російську нафту, але також імпортує мазут для переробки на своєму коксохімічному заводі для виробництва очищеного палива.

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