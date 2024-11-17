Міністр закордонних справ вирішив закрити російське консульство в Познані ще в жовтні.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив про можливість розміщення українського консульства у Познані, де раніше працювали російські дипломати. Він наголосив, що росіяни мають покинути будівлю консульства вже найближчим часом, передає RMF24.

За словами Сікорського, уряд Польщі буде радий задовольнити прохання Києва організувати українське консульство в цій будівлі. Він додав, що термін договору оренди цієї будівлі завершується в кінці листопада.

"Сьогоднішня мережа українських консульств, з огляду на безпрецедентне збільшення кількості громадян України в Польщі, не відповідає консульським потребам. Будь ласка, пам'ятайте, що консульства займаються практичними речами. Це різного роду юридичні акти, народжуються діти, помирають люди. І ми, безумовно, з великою симпатією подивилися б на таке прохання української сторони", - додав міністр закордонних справ Польщі.

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У виданні нагадали, що в жовтні Сікорський заявив про рішення закрити генеральне консульство РФ у Польщі, адже, за його словами, Росія веде війну проти України та гібридний конфлікт проти Заходу, в тому числі проти Польщі. Політик наголосив, що РФ стоїть за спробами диверсій у Польщі та країнах-союзниках.

"Російське консульство в Познані було засноване в 1946 році відповідно до угоди між Посольством Радянського Союзу та Міністерством закордонних справ Польської Народної Республіки. Консульство призупинило свою діяльність у 1948 році і знову відкрилося в 1960 році. 1971 року його було перетворено на генеральне консульство", - додали в RMF24.

Україна і Польща - останні новини

Як писав УНІАН, військове командування Польщі підняло в повітря свою авіацію через масовану атаку РФ по Україні. У Польщі наголосили, що винищувачі підняті в повітря, щоб гарантувати безпеку на територіях, які межують з небезпечними регіонами.

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна буде готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в тому разі, якщо країни НАТО перекинуть свої літаки на польські авіабази. За його словами, Польща завжди допомагає Україні, тому б наша держава була б у "надзвичайно складній ситуації", якби не польська інфраструктура.

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