На тлі перемовин Шольца з Путіним в МЗС Польщі заявили, що "справи прискорюються".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував зустріч лідерів у форматі "Веймарський трикутник+" щодо війни в Україні. Захід відбудеться наступного тижня у Варшаві.

Як повідомило видання RMF24 увечері 15 листопада, про це Сікорський сказав на брифінгу у Катовіце. Глава МЗС Польщі організує зустріч на тлі телефонного дзвінка німецького канцлера Олафа Шольца російському диктатору Володимиру Путіну.

Сікорський вважає, що "все прискорюється". У зв'язку з цим він збирає лідерів МЗС Франції, Німеччини, а також очікує представників "інших важливих європейських країн" та нову верховну представницю Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас. На зустріч запрошений й очільник МЗС України.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 листопада, Путін і Шольц провели першу за два роки телефонну розмову. В уряді Німеччини розповіли, що "Канцлер засудив агресивну війну Росії проти України і закликав президента Путіна покласти їй край і вивести війська". Зазначалось при цьому, що Шольц наголосив в розмові, що "Німеччина продовжить підтримувати Україну, стільки, скільки це необхідно".

В Кремлі заявили, що під час телефонної розмови Путіна і Шольца "проведено детальний і відвертий обмін думками щодо ситуації в Україні".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок канцлера Німеччини главі Кремля, назвавши її "скринькою Пандори", адже тепер можуть бути інші дзвінки інших лідерів Путіну. Як пояснив Зеленський, це саме те, чого російський диктатор давно хоче: йому вкрай важливо послабити ізоляцію РФ та вести перемовини, які нічим не будуть завершуватись.

Як відомо, Ваймарський трикутник — неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, яке виникло в 1991 році. Спілка названа на честь німецького міста Веймар, де відбулася перша зустріч міністрів трьох держав. Метою групи було просування Польщі на шляху по вступу до Європейського Союзу й НАТО. Проте об'єднання продовжує існувати й після входження Польської Республіки до НАТО і ЄС та є однією з ініціатив з вироблення ідей ЄС.

За час повномасштабного вторгнення Веймарський трикутник збирався двічі по питанню підтримки України проти агресії РФ - 12 червня 2023 року в Парижі та 15 березня 2024 року в Берліні. Зокрема на цій березневій зустрічі лідери Веймарського трикутника погодили низку рішень з метою надання Україні негайної та якомога більшої допомоги, щоб покращити ситуацію на полі бою.

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