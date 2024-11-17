Росія атакує об'єкти на території України, включно з тими, що розташовані поруч з кордоном Польщі.

Військове командування Польщі підняло в повітря свою та союзну авіацію у зв'язку з масштабним обстрілом України російськими окупантами. Про це розповіли в Оперативному командуванні польської армії.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Групи збройних сил активізував усі наявні в його розпорядженні сили і засоби, піднято на чергування чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки приведені в стан високої готовності", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що РФ обстрілює об'єкти на заході України крилатими ракетами, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами. В Оперативному командуванні польської армії наголосили, що винищувачі підняті в повітря для гарантування безпеки на територіях, які межують з небезпечними регіонами.

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"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили й засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - додали у відомстві.

Масований обстріл України - що відомо

Нагадаємо, що вранці 17 листопада РФ почала масований обстріл України. За попередніми даними, одночасно в повітряному просторі нашої країни перебувало близько 45 ракет.

Крім того, через повітряну атаку РФ в Україні запровадили екстрені вимкнення світла. У ДТЕК поділилися, що екстрені вимкнення запровадять у Києві, а також Київській, Донеччині та Дніпропетровській областях.

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