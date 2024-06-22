Хакери заявили, що висловлюють протест проти військової підтримки Великою Британією України.

Хакерське угруповання "Цілінь", імовірно, пов'язане з Росією, зламало базу даних Національної служби охорони здоров'я Великої Британії. За даними The Guardian, вони закрили для лікарів доступ до приблизно 300 мільйонів файлів і вимагають викуп у розмірі 50 мільйонів доларів.

Хакери проникли в IT-систему компанії Synnovis, яка надає лабораторні та діагностичні послуги безлічі лікарень, включно з державними, і приватним лікарським практикам. До їхніх рук потрапили дані про звернення до лікарів і результати аналізів - зокрема на ВІЛ та онкологію.

Зазначається, що хакери перекрили лікарям доступ до документів пацієнтів, через це лікарні Національної служби охорони здоров'я, які постраждали від атаки, були змушені відкласти майже 1600 термінових прийомів і операцій, зокрема переливання крові та трансплантації органів.

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За даними The Guardian, Synnovis відмовилася платити викуп. У відповідь хакерське угруповання "Цілінь" (Qilin) виклало у відкритий доступ 104 файли з даними пацієнтів.

Вважається, що це хакерське угруповання пов'язане з Росією. Воно зламує бази даних у різних країнах і вимагає викуп за відновлення доступу до них. Однак цього разу "Цілінь" уперше оголосив злам політичною акцією. Хакери заявили BBC, що висловлюють протест проти "участі Великої Британії у військовому конфлікті" - імовірно, йдеться про військову підтримку Великою Британією України.

Російські кібератаки - новини

Наприкінці травня Польське державне інформаційне агентство PAP заявило про ймовірну російську кібератаку після того, як у його стрічці новин з'явилися неправдиві статті про військову мобілізацію в Польщі.

У статті йшлося про те, що 1 липня в Польщі буде оголошено часткову військову мобілізацію і планується призвати 200 тисяч осіб, яких буде відправлено в Україну.

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