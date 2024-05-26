У Швейцарії наразі перебувають 217 російських дипломатів.

Існує "підвищений ризик" кібератак з боку російських хакерів на українському саміті миру, який відбудеться у Швейцарії в червні. Про це пише Bloomberg із посиланням на швейцарські ЗМІ.

"Росія, яку не запросили на захід у Бургенштоку 15-16 червня, найімовірніше, буде шукати способи зірвати зустріч, повідомила швейцарська газета з посиланням на IT-експертів і співробітників Федерального управління кібербезпеки Швейцарії, яких вона не назвала", - ідеться в повідомленні.

Окремо ЗМІ повідомляють, що Швейцарія не висилала російських дипломатів з моменту вторгнення Москви на Україну на початку 2022 року, за цей час Росія додала десятки співробітників у Берні та Женеві.

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Водночас близько третини російського дипломатичного контингенту у Швейцарії, як вважають, працює паралельно з підрозділами військової, зовнішньої або внутрішньої розвідки, повідомив неназваний співробітник швейцарської розвідки.

Представник міністерства закордонних справ Швейцарії підтвердив, що наразі в країні перебувають 217 російських дипломатів: 75 - у швейцарських установах і 142 - у багатосторонніх організаціях, багато з яких розташовані в Женеві.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини

Глобальний саміт миру, організований за українською ініціативою, відбудеться 15-16 червня. Швейцарія, яка буде господинею саміту миру, сподівається прийняти представників понад 120 країн світу.

Президент США Джо Байден має намір пропустити саміт миру в Швейцарії заради збору коштів у Голлівуді. Також УНІАН повідомляв, що Індія підтвердила участь у Саміті миру. Наразі це єдина велика країна з так званого "глобального півдня", яка погодилася взяти участь у заході.

Водночас Росія планує провести зустріч країн БРІКС приблизно в той самий час, коли має відбутися український саміт миру в Швейцарії. Уже відомо, що Китай вирішив послати свого головного дипломата на зустріч з агресором замість глобального саміту миру.

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