У статті йшлося про плани мобілізувати 200 тисяч поляків, які будуть відправлені на вйну в Україні.

Польське державне інформаційне агентство PAP заявило про імовірну російську кібератаку в п’ятницю після того, як у його стрічці новин з’явилися неправдиві статті про військову мобілізацію в Польщі.

Як заявили у PAP, у статті йшлося про те, що 1 липня в Польщі буде оголошено часткову військову мобілізацію і планується призвати 200 тисяч людей, які будуть відправлені в Україну.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Кшиштоф Ґавковський заявив, що розпочато термінове розслідування цієї справи.

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"Все вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, яка була спрямована з російської сторони. Мета – дезінформація перед виборами та паралізувати громадськість", - сказав він в інтерв'ю Polsat News .

"Польське агентство преси підкреслює, що не є джерелом цієї інформації. Розсилка не була підготовлена агентством і не була написана або передана журналістами PAP", - зазначають у ЗМІ.

У російському посольстві у Варшаві заявили Reuters, що нічого не знають про інцидент, і відмовилися від подальших коментарів.

Польща - новини

Раніше міністр закордонних справ країни Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не повинна відкидати відправку військ в Україну. При цьому він не уточнив, якою потенційно може бути роль польських військ у російсько-українській війні.

Раніше влада Польщі посилила заходи безпеки навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні – аеропорта Жешув-Ясьонка через загрозу російських диверсій.

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