Польське державне інформаційне агентство PAP заявило про імовірну російську кібератаку в п’ятницю після того, як у його стрічці новин з’явилися неправдиві статті про військову мобілізацію в Польщі.
Як заявили у PAP, у статті йшлося про те, що 1 липня в Польщі буде оголошено часткову військову мобілізацію і планується призвати 200 тисяч людей, які будуть відправлені в Україну.
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Кшиштоф Ґавковський заявив, що розпочато термінове розслідування цієї справи.
"Все вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, яка була спрямована з російської сторони. Мета – дезінформація перед виборами та паралізувати громадськість", - сказав він в інтерв'ю Polsat News .
"Польське агентство преси підкреслює, що не є джерелом цієї інформації. Розсилка не була підготовлена агентством і не була написана або передана журналістами PAP", - зазначають у ЗМІ.
У російському посольстві у Варшаві заявили Reuters, що нічого не знають про інцидент, і відмовилися від подальших коментарів.
Польща - новини
Раніше міністр закордонних справ країни Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не повинна відкидати відправку військ в Україну. При цьому він не уточнив, якою потенційно може бути роль польських військ у російсько-українській війні.
Раніше влада Польщі посилила заходи безпеки навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні – аеропорта Жешув-Ясьонка через загрозу російських диверсій.