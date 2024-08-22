Кількість жертв у Західній Африці зросла після смерті лідера ПВК "Вагнер".

Найманці з групи "Вагнер" стають дедалі жорстокішими і вбивають більше людей через рік після смерті лідера воєнізованого угруповання.

Згідно з даними, відтоді, як глава групи Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі в серпні 2023 року, у Малі, одній із країн Західної Африки, куди група направила бійців, на 81% зросло насильство за участю російських найманців. Водночас кількість загиблих зросла на 65%, йдеться в докладі, пише Bloomberg.

Насильство також зросло в Нігері та Буркіна-Фасо, які, як і Малі, залучили "вагнерівців" після того, як військові перевороти призвели до виведення європейських військ і миротворців ООН із регіону минулого року. Усі три країни стикаються з десятирічними ісламськими заколотами, хоча найманці мало що зробили, щоб переломити ситуацію.

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"Режими Сахеля розглядають присутність групи "Вагнер" як виграшну для всіх. У Малі вони платять 10 мільйонів доларів на місяць за захист. Це більше, ніж вони витрачають на бюджети таких великих міністерств, як юстиція, справи сім'ї або навколишнє середовище", - заявила у звіті Хені Нсаїбія, координаторка аналітичної роботи Acled у Західній Африці, маючи на увазі, як найманці допомагають хунтам залишатися при владі.

ПВК "Вагнер" в Африці

У Центральноафриканській Республіці, де Вагнер був розгорнутий у 2019 році, група була особливо небезпечною для мирних жителів, і, згідно з даними, зібраними ACLED, кількість людей, убитих російськими найманцями цього року, вже перевищила загальну кількість за весь 2023 рік.

У всіх чотирьох країнах "Вагнер" продовжував діяти разом з Африканським корпусом, найманською групою під контролем Міністерства оборони Росії, яка почала вербування незабаром після смерті Пригожина.

Приватна військова компанія "Вагнер" у початковій своїй версії перестала існувати, вважає журналіст видання The Insider Христо Грозєв, який спеціалізується на розслідуваннях про російських шпигунів за кордоном.

Грозєв стверджує, що в Курській області "вагнерів" немає, і інформація, що вони повернулися з Африки в Росію, не відповідає дійсності.

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