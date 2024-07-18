Окупантів кинули в яму для тих, хто відмовляється воювати, та звинуватили у "військових гріхах".

Російське командування почали викорінювали колишніх найманців ПВК "Вагнер" із командування так званим Істринським полком.

Як повідомляє проєкт "ВЧК-ОГПУ", спочатку цей іменний окремий батальйон був створений як об'єднання "вагнерів" за підтримки підмосковної влади. За словами джерела проєкту, приблизно два місяці тому в розташування батальйону нагрянули озброєні бійці ССО, які побили та вивезли істринське командування.

Як виявилося, спецназівці посадили колишніх найманців у яму для 500-х, військовослужбовців, які відмовилися воювати, і звинуватили в багатьох "військових гріхах", наприклад, у крадіжці гуманітарної допомоги.

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За словами самих екснайманців, весь цей час з ними поводилися неналежно і врешті-решт відпустили зі словами, що час "Вагнера" закінчився. Усіх перевели в інші підрозділи, оскільки у колишніх найманців підписаний контракт з Міноборони.

Злочини "вагнерівців" у Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше в Краснодарському краї РФ колишній найманець ПВК "Вагнер" поранив ножем п'ятикласника. Злочин скоєно в ніч із 13 на 14 червня - 31-річний Юрій Якубенко проник у будинок жителів станиці Тамань. Власники будинку спали, зокрема 12-річний Максим.

Крім того, інший "вагнерівець", якого за попередні злочини помилував Володимир Путін, убив і пограбував муедзина - служителя мечеті.

У Кіровський обласний суд РФ засудив жителя села Новий Бурець, ексбійця ПВК "Вагнер" Івана Россомахіна до 22 років колонії суворого режиму за зґвалтування і жорстоке вбивство 85-річної пенсіонерки.

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