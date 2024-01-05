Російські олігархи Михайло Фрідман і Петро Авен є акціонерами компанії ABH Holdings.

Зареєстрована в Люксембурзі ABH Holdings SA подала позов до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) проти України більш ніж на $1 млрд через націоналізацію Sense Bank (колишній "Альфа-банк Україна"). Про це повідомляє прес-служба компанії.

Правовою основою позову є договір між Бельго-Люксембурзьким економічним союзом та Урядом України про взаємне залучення та захист інвестицій.

ABH Holdings представляє інтереси структур "Альфа-Банку". Російські олігархи Михайло Фрідман і Петро Авен з "Альфа-Груп" є акціонерами цієї компанії.

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"Поєднуючи методи корпоративного рейдерства і військової спекуляції, українська влада незаконно відібрала банк у його законних власників, бенефіціарів і акціонерів, включаючи UniCredit Bank і The Mark Foundation for Cancer Research. ABHH усвідомлює, що Україна, не маючи реальної надії на законну перемогу в цьому арбітражі, почала закулісну кампанію, звинувачуючи акціонерів ABHH в різних вигаданих порушеннях. В основі цього лежить свого роду необгрунтовані і незаконні кримінальні звинувачення, які традиційно становили частину моделей корпоративного рейдерства в колишніх радянських державах. ABHH ретельно зафіксував всі випадки "чорного піару" України і розгляне можливість передачі їх в міжнародний арбітраж", - сказано в заяві.

Націоналізація Sense Bank - деталі

Sense Bank був націоналізований в Україні влітку 2023-го. Держава в особі Мінфіну придбала банк за 1 гривню. У Нацбанку України приводом для націоналізації sense назвали зв'язок Фрідмана і Авена з Росією, а також чинні проти них персональні санкції. У грудні 2023 року СБУ оголосила Фрідмана в розшук. В даний час він перебуває в РФ, куди повернувся кілька місяців тому.

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