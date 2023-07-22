Мінфін і Фонд гарантування уклали договір купівлі-продажу 100% акцій банку.

Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 22 липня, уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого "Сенс Банку", згідно з яким банк переходить у власність держави.

Як повідомили в Національному банку, зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників фінустанови і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.

Відповідно до вимог Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Фонд гарантування призначив керівників банку: відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів були погоджені на посади Національним банком і вони приступають до виконання своїх обов'язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації. Головою правління "Сенс Банку" визначено Кузьміна Дмитра Миколайовича.

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Сенс Банк і націоналізація - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 липня Національний банк ухвалив рішення щодо виведення з ринку колишнього "Альфа-Банку" - "Сенс Банку", а також звернувся до уряду з пропозицією націоналізації фінустанови.

21 липня 2023 року виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб запровадила в "Сенс Банку" тимчасову адміністрацію. Того ж дня стало відомо, що уряд погодився націоналізувати банк, придбавши його за 1 гривню.

Кабінет міністрів визначив Міністерство фінансів України органом управління корпоративними правами за акціями "Сенс Банку", що належать державі.

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