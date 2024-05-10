Відомо, що замок Сікокс-Хіт було збудовано ще у 19 столітті.

Російський замок, який знаходиться на кордоні графств Кент і Сассекс у Великій Британії, на цьому тижні позбавили дипломатичного статусу, адже він підозрюється у використанні військовою розвідкою РФ для зустрічей та вербування британських агентів, пише The Times.

За даними джерел в органах безпеки, замок 19 століття Сікокс-Хіт було внесено до переліку пам'яток архітектури II класу, проте він став ціллю останнього пакету санкцій після того, як його визнали головною базою, з якої ГРУ проводило свої операції на території Великої Британії.

"Зрозуміло, що за будинком роками стежили британські спецслужби. Було помічено, що особи, яких ГРУ вважало потенційними агентами, включно з британськими та іншими неросійськими членами злочинних угруповань, входили і виходили з цього будинку", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Джерела в органах безпеки повідомили, що ГРУ планує створити сучасну шпигунську базу в Сікокс-Хіт. Водночас міністр внутрішніх справ країни Джеймс Клеверлі заявив, що ця база є однією з кількох російських об'єктів у Великій Британії, які втратять дипломатичний статус. Такі дані стали частиною нових санкцій проти РФ, які запровадили у відповідь на можливий підпал бізнесу у східному Лондоні в березні, що пов'язаний з Україною. Місцева влада стверджує, що такий підпал організував Кремль.

У публікації додали, що Сікокс-Хіт не використовувався при плануванні атаки, проте він був серед низки об'єктів, які належали росіянам та все ще мали дипломатичний статус.

Що відомо про замок Сікокс-Хіт

Така будівля була побудована у стилі французького замку в 1871 році, тоді вона належала другому віконтові Гошену. Він передав його Радянському Союзу у 1947 році нібито як подарунок після того, як російські моряки врятували його сина під час Другої світової війни. Раніше замок використовували як притулок ватажка контрабандистської банди Хоухерста 18 століття Артура Грея.

Також у 1990-х роках "дача" була заміською резиденцією російського посла. Вже у 1999 році місцевий фермер-вівчар звинуватив російське посольство в тому, що воно випустило на волю на території маєтку зграю собак, які вбили 50 овець.

Тоді прессекретар посольства зазначив:

"Маєток є нашою власністю, і на все, що там знаходиться, поширюється дипломатичний імунітет відповідно до міжнародної конвенції, тому так, собаки мають імунітет, але собаки не є дипломатами".

Водночас вже покійний московський іноземний кореспондент Джон Міллер розповідав у своїх спогадах, що йому та його колегам одного разу вдалося потрапити на територію маєтку.

"Одного разу ми пробралися на задній двір і розкидали попіл, отримавши невтішну винагороду: єдине, що можна було прочитати, - це список сюжетів новин BBC", - написав він.

Російські шпигуни у світі

Як писав УНІАН, у НАТО попередили Німеччину про те, що в країні буде спостерігатися активність російських шпигунів. Швидше за все, вони будуть готувати диверсії, теракти і кібератаки.

Своєю чергою український воєнний аналітик Олександр Коваленко заявив, що Росія створила в Європі мережу підготовлених бойовиків та шпигунів.

"У Європі вже існує сформована, структурована, добре організована російська агентурна мережа. Причому, не можна сказати, що про її формування європейські спецслужби не знали. Вони не тільки про це знали, а й вельми толерантно, стримано спостерігали за її формуванням і розширенням", - наголосив він.

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