У листі Північноатлантичної ради владі Німеччини йдеться про те, що союзники "вкрай стурбовані" російською активністю.

Північноатлантична рада, яка є основним органом ухвалення політичних рішень НАТО, повідомила німецькій владі, що спецслужби РФ нарощують активність у Європі.

Ймовірно, російські шпигуни готуватимуть диверсії, теракти і кібератаки, передає Bild. У листі Північноатлантичної ради владі Німеччини йдеться, що союзники "вкрай стурбовані" російською активністю на території НАТО.

Видання зазначило, що листу Альянсу передували розслідування щодо російських агентів у деяких країнах: окрім Німеччини, до їхнього числа ввійшли Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща і Великобританія.

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Російські шпигуни в Європі

3 травня німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок викликала представника посольства РФ у МЗС. Йшлося про те, що за даними німецьких спецслужб, у січні минулого року російські хакери використали недоліки у системі безпеки для атаки на е-мейли членів партії СДПН.

Перед цим видання The Financial Times написало, що Кремль почав активно готувати таємні вибухи, підпали та завдання шкоди інфраструктурі Європи.

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