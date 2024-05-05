Північноатлантична рада, яка є основним органом ухвалення політичних рішень НАТО, повідомила німецькій владі, що спецслужби РФ нарощують активність у Європі.
Ймовірно, російські шпигуни готуватимуть диверсії, теракти і кібератаки, передає Bild. У листі Північноатлантичної ради владі Німеччини йдеться, що союзники "вкрай стурбовані" російською активністю на території НАТО.
Видання зазначило, що листу Альянсу передували розслідування щодо російських агентів у деяких країнах: окрім Німеччини, до їхнього числа ввійшли Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща і Великобританія.
Російські шпигуни в Європі
3 травня німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок викликала представника посольства РФ у МЗС. Йшлося про те, що за даними німецьких спецслужб, у січні минулого року російські хакери використали недоліки у системі безпеки для атаки на е-мейли членів партії СДПН.
Перед цим видання The Financial Times написало, що Кремль почав активно готувати таємні вибухи, підпали та завдання шкоди інфраструктурі Європи.