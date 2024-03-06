Активізація розвідувальних операцій свідчить про нову впевненість російських шпигунів після принизливих невдач.

Росія агресивно відновила шпигунську війну із Заходом, і публікація Москвою телефонної розмови, в якій високопоставлені офіцери ВПС Німеччини обговорювали відправку крилатих ракет в Україну, є лише останнім показовим прикладом, пише Financial Times з посиланням на коментарі західних чиновників та офіцерів.

"Гра в кішки-мишки повернулася… Російська активність ... є такою ж високою або навіть вищою, ніж під час холодної війни… Російська розвідка – це величезна машина, і вона повернулася до того, що робила завжди", – зазначають західні чиновники.

Зазначається, що майже щотижня з’являється інформація про шпигунський слід в європейських країнах. Так, 27 лютого було пред'явлено звинувачення шостому болгарину в участі в імовірній російській шпигунській мережі у Британії. До цього в Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України. За тиждень до цього Франція викрила мережу з 193 сайтів, призначених для поширення дезінформації напередодні європейських виборів цього року.

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"Однак саме витік телефонної розмови між високопоставленими офіцерами ВПС Німеччини став найбільш вибухонебезпечним пропагандистським переворотом Москви в її триваючій гібридній війні проти Заходу цього року", – йдеться у статті.

За словами журналістів, така активізація розвідувальних операцій свідчить про нову впевненість російських шпигунів після принизливих невдач, з якими вони зіткнулися на початку 2022 року. Тоді західні агенції викрали та оприлюднили плани Москви щодо вторгнення в Україну. А коли вторгнення РФ застопорилося, Володимир Путін відправив під домашній арешт вищих керівників ФСБ за те, що вони грубо недооцінили український опір.

"Відтоді головні російські спецслужби – військова розвідка ГРУ, Федеральна служба безпеки ФСБ і служба зовнішньої розвідки СЗР – перегрупувалися і модернізували свою розвідувальну техніку… Пріоритети залишаються такими ж, як і до війни: викрасти західні секрети, поглибити розбіжності всередині НАТО і підірвати підтримку України. Але методи стали більш винахідливими, щоб компенсувати зруйновані шпигунські мережі в Європі і обійти обмеження для росіян, які працюють на континенті", – пише FT.

Однією з найбільших змін Кремля, за словами журналістів, стало більш активне використання непрямих розвідників. Так, у російських таємних операціях зараз використовується цілий ряд іноземних громадян, залучених з політики, бізнесу та організованої злочинності.

На думку опитаних газетою аналітиків розвідки і дев'яти офіційних осіб, проведення операцій на відстані за допомогою віддалено працюючих і щойно завербованих довірених осіб має свої плюси і мінуси для російських шпигунів.

Вказано, що ГРУ почало вербувати "чистих кадрів", тобто агентів без військового досвіду, які мають непомітно проникати в цільові країни і встановлювати особисті контакти. Росіяни все ще роблять багато віддаленого управління. Але вони сприймають це як ненадійний спосіб. Зараз мета полягає в тому, щоб розробити легітимні прикриття, або легенди, для того, щоб агенти могли потрапляти в цільові країни.

За словами журналістів, до певної міри стара модель "легальних" російських шпигунів, які працюють за межами посольств, все ще діє в традиційно нейтральних країнах, таких як Австрія і Швейцарія.

Крім того, російські шпигуни зміцнили свої бази за межами безвізової Шенгенської зони ЄС. Туреччина та ОАЕ на Близькому Сході стали важливими перевалочними пунктами для російських розвідувальних операцій в Європі.

Новий підхід Росії описала у своєму нещодавньому річному звіті внутрішня розвідувальна служба Норвегії: "Ми очікуємо, що Росія намагатиметься компенсувати втрату розвідників, зокрема, засилаючи більше запрошених агентів".

Видання також пише, що водночас висилка російських дипломатів, можливо, ускладнила роботу контррозвідки, оскільки західні агентства раніше знали, хто був шпигуном, і могли відстежувати, з ким вони зустрічалися, і потенційно завербувати їх.

"Після вторгнення в Україну західні спецслужби також посилили співпрацю, створивши мережу баз даних і зв'язків, щоб ловити російських агентів. Незважаючи на це, російська розвідувальна машина іноді досягає вражаючих успіхів - як це було під час кібератаки SolarWinds у 2021 році, яка зламала Пентагон, або під час нещодавнього витоку інформації з Німеччини", – наголошують журналісти.

Шпигунський скандал в Німеччині

На початку березня в мережі з’явився запис розмови німецьких офіцерів, які обговорювали теоретичну можливість використання ракет Taurus, зокрема для застосування для атаки на Кримський міст. Секретна служба Бундесверу MAD почала розслідування, чи справді могли прослуховувати військових.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність аудіозапису розмови німецьких офіцерів.

Перехоплення секретних переговорів німецьких військовослужбовців про постачання ракет Taurus Україні спричинило у ФРН політичну бурю і серйозну стурбованість питанням безпеки урядового зв'язку.

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