Росіяни не змогли нормально виконати рутинну операцію і пошкодили власний корабель.

У жовтні російський військовий корабель зіткнувся з російським же судном-заправником, коли обидва перебували поблизу узбережжя Великої Британії. Подробиці цього інциденту стали відомі лише тепер, пише The Telegraph.

Зіткнення сталося у період із 21 до 23 жовтня поблизу узбережжя графства Ессекс. Російський фрегат "Неустрашимый" намагався пришвартуватися до танкера-заправника "Валентин Рыков", однак під час складного маневру судна зіткнулися. На той момент військовий корабель мав запас пального лише на два дні.

Ситуацію ускладнювали погані погодні умови, сильний вітер і хвилі на морі. Додатковою причиною затримки стали проблеми з оформленням документів одним з інженерів. Це викликало обурення серед членів екіпажу.

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Як пише The Telegraph, у перехоплених радіопереговорах між російськими моряками можна було почути, як один з членів екіпажу запропонував жорстоко і публічно покарати відповідального за затримку інженера.

Як зазначає The Telegraph, російські кораблі намагалися здійснити дозаправлення методом так званого швартування борт до борту. Через несприятливу погоду маневр виявився небезпечним. Один із моряків повідомляв, що судно втрачає керованість, а умови залишаються вкрай несприятливими.

Зрештою екіпажі припинили операцію, вимкнули системи відстеження та попрямували до східного узбережжя Шотландії, де змогли дозаправитися у більш захищених від негоди водах.

Співрозмовник журналістів в Міноборони Британії назвав те, що сталося, "хаотичною демонстрацією морської майстерності", яка могла призвести до витоку нафти у британські води. Також існують припущення, що обидва судна отримали пошкодження корпусів і надбудов.

Водночас видання уточнює, що зіткнення відбулося за межами територіальних вод Великої Британії. Російський фрегат протягом кількох місяців перебуває поблизу британських вод, супроводжуючи танкери так званого тіньового флоту РФ. За даними британських джерел, його пересування постійно контролював патрульний корабель Королівського флоту HMS Tyne.

Російський флот

Як писав УНІАН, напередодні увечері стало відомо, що українські дрони вперше від початку повномасштабної війни долетіли аж до Калінінградської області, яка до того була "під захистом" НАТО, територію якого оточена з трьох боків. За повідомленнями місцевих жителів, в районі головної бази Балтійського флоту РФ лунали вибухи і працювала ППО.

До того українські дрони атакували кораблі Балтійського флоту лише в Санкт-Петербурзі та у Фінській затоці.

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