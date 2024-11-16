За словами президентки Єврокомісії, попри дії Путіна, газові сховища по всьому ЄС заповнені.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що російський диктатор Володимир Путін намагається шантажувати Австрію та Європу шляхом скорочення постачань газу, проте Європейський Союз готовий до таких дій.

За її словами, попри такі виклики, Європа готова до зими.

"Путін знову використовує енергію як зброю. Він намагається шантажувати Австрію та Європу припиненням постачання газу. Ми готові до цього і готові до зими. Газові сховища по всьому ЄС заповнені. Як вже казав австрійський канцлер Карл Нехаммер, вчора Європа об'єдналася в підтримці Австрії", - написала вона на своїй сторінці у соцмережі X.

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Зупинка Росією постачання газу в Австрію - що відомо

Як писав УНІАН, "Газпром" повністю зупинив постачання свого газу в Австрію після того, як відмовився виплачувати штраф через порушення своїх контрактних обов'язків. Таким чином постачання газу зупинили вже 16 листопада.

Зазначається, що дострокове зупинення постачань газу змусило учасників європейського газового ринку нервувати, тому ціни на торгах піднялися до найвищих рівнів протягом останнього року.

Водночас видання Bloomberg повідомило, що Росія, попри розрив контракту з Австрією, продовжує постачання газу в Європу. Відомо, що австрійська енергетична компанія OMV AG наголосила, що постачання "Газпрому" було скорочено до нуля, однак російський газ постачається в країни Європи через Україну, як і раніше.

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