Росіяни повернулися до тактики 2022 року і карають європейців за любов до російського газу.

"Газпром" вирішив повністю зупинити постачання свого газу в Австрію після того, як відмовився платити штраф за порушення своїх контрактних зобов'язань. Австрійський газовий оператор OMV повідомляє, що постачання газу буде зупинено вже з 16 листопада.

Як пише The Moscow Times, раніше "Газпром" програв австрійцям міжнародний арбітраж. Росіян зобов'язали виплатити австрійській OMV 230 млн євро плюс відсотки і витрати за зрив поставок газу німецькій "дочці" OMV у 2022 р.

"Того року "Газпром" став обмежувати експорт і вимагав платити за газ "рублями". Так Володимир Путін, погрожуючи заморозити Європу, хотів домогтися від неї відмови від підтримки України, на яку напав", - пише видання.

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Оскільки росіяни відмовилися платити неустойку, австрійська компанія своєю чергою вирішила не платити росіянам за поставлений у жовтні газ - його записали в рахунок компенсації за згаданою суперечкою. Уже у відповідь на це росіяни й вирішили повністю припинити постачання газу.

Зазначається, що постачання російського газу в Австрію і Словаччину в будь-якому разі мало припинитися в січні, оскільки з нового року закінчується контракт України з "Газпромом" на прокачування газу. Однак дострокове зупинення поставок змусило учасників європейського газового ринку нервувати і трохи підняти ціни на торгах ф'ючерсами до найвищих рівнів за останній рік.

Австрійська OMV стверджує, що підстав для занепокоєння немає, і що Австрія зможе обійтися і без російського газу за рахунок альтернативних джерел.

Російський газ в Австрії

Постачання російського газу до Австрії суттєво змінилися протягом 2022-2024 років внаслідок війни в Україні та економічних санкцій проти Росії. До початку війни Росія забезпечувала значну частину енергетичних потреб Австрії. Приміром, 2021 року частка російського газу становила приблизно 80% імпорту в країну.

Однак після вторгнення РФ в Україну та ускладнення відносин між ЄС і Росією залежність від російського газу почала скорочуватися. У 2022 році поставки знизилися приблизно на 70%, а Австрія почала активно шукати альтернативні джерела енергії. Країна імпортує газ через Німеччину, Італію та Нідерланди, а також розглядає можливість збільшення використання відновлюваних джерел енергії.

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