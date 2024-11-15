Країна збільшила імпорт російських поставок через Словаччину.

Чеська Республіка влітку 2023 року оголосила про повну незалежність від російського природного газу і скоротила імпорт майже до нуля.

Тепер, як показують дані мережі, вона імпортує принаймні частину російського палива через Словаччину, пише Bloomberg.

Зазначається, що ці відносно дешеві поставки мають різко припинитися наприкінці року, коли спливе термін дії угоди, що дозволяє потоки з Росії до Європейського союзу через Україну. Хоча країни Центральної Європи заявили, що вони забезпечені достатньою кількістю поставок, вони все одно можуть зіткнутися з більш високими витратами.

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Поки що деякі трейдери в регіоні купують газ на сході, почасти через те, що Німеччина стягує спірну транзитну плату за поставки з іншого напрямку.

"Російський газ надходить до Чеської Республіки просто тому, що це економічно вигідно. Одним із чинників є транзитна плата в розмірі 2,5 євро за мегават-годину, введена Німеччиною", - написав у звіті Домінік Русинко, аналітик чеського підрозділу KBC Groep NV.

Чехія не має жодних договірних зобов'язань із "Газпромом", але її поставки із сусідньої Словаччини різко зросли з минулого року.

Дані чеського оператора трубопроводів Net4Gas показують, що обсяг передбачуваного російського природного газу, що надходить у країну зі сходу, зріс приблизно до половини всіх вхідних потоків минулої зими та приблизно до 74% у цьому кварталі. Невелика частина йде транзитом через країну в Німеччину і Польщу.

Після початку війни в Україні країна збільшила імпорт газу з неросійських джерел, включно з Норвегією і терміналом скрапленого природного газу в Нідерландах. Але ці поставки повинні перетинати кілька країн, щоб досягти пункту призначення, а вихідне мито на кордоні з Німеччиною і збір за зберігання зробили їх дорожчими.

За словами Меггі Сюетін Лінь, стратега з енергетичних досліджень, загальна вартість транспортування газу з Німеччини до сусідніх країн наразі становить 3,50 євро за мегават-годину. Це еквівалентно збільшенню вартості на 8% за поточними базовими цінами.

За даними чеського Міністерства промисловості і торгівлі, збори Німеччини зробили поставки дорожчими і є основною причиною відновлення потоків з Росії. Представник міністерства Чехії Марек Восахлік повідомив:

"Ми очікуємо, що імпорт через Німеччину знову почне зростати після скасування збору".

Він додав, що Чехія, як і раніше, має достатні поставки без російського газу.

Чеська комунальна компанія CEZ AS вже звернулася до СПГ, щоб диверсифікувати свої джерела поставок, відійшовши від російського газу. Компанія забронювала потужності на EemsEnergyTerminal у Нідерландах на 3 мільярди кубометрів на рік, що достатньо для задоволення третини річного попиту на газ у країні.

Зазначається, що коли ця угода закінчиться, CEZ також забезпечить річну потужність у 2 мільярди кубометрів на Штаде, наземному терміналі, що будується в Німеччині, з 2027 року. Ці поставки покриють понад чверть річного споживання газу в Чехії.

Російський газ у Європі

Словаччина та Австрія імпортують великі обсяги російського газу, тоді як Чеська Республіка та Італія отримують його опосередковано від своїх сусідів.

Австрійська енергетична компанія OMV AG у п'ятницю заявила, що ПАТ "Газпром" повідомило про те, що 16 листопада призупинить постачання газу в цю центральноєвропейську країну. OMV пообіцяла стягнути з російської компанії арбітражну винагороду в розмірі 230 мільйонів євро (242 мільйони доларів США).

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