До місця події відправлено екстрені служби.

Російський 140-метровий нафтовий танкер Karakuz зіткнувся з легкомоторним човном біля берегів Туреччини.

Про це пише Sabah.

Танкер прямував з Росії до Греції під прапором РФ.

На момент зіткнення в катері перебували двоє людей. Пошкоджений катер дав задній хід і підійшов до причалу.

До місця події відправлено екстрені служби. Обійшлося без людських жертв.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Ввечері, 25 серпня, Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття атак окупантів на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Південнобузькому напрямках.

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

25 серпня також стало відомо про підписання Путіним указу щодо збільшення чисельності складу ЗС РФ, хоча, переконаний генерал Романенко, для відновлення втрачених ресурсів ворогу знадобиться багато часу.

ЗСУ ліквідували вже 45 850 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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