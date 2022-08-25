Стратегічні цілі Росії щодо захоплення всієї України не змінилися.

З 21 березня українські військові відбили у російських окупантів територію розміром з Данію.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заява Шойгу про нібито спеціальне уповільнення наступу аналітики вважають "спробою виправдати незначні успіхи російських військ за останні шість тижнів".

При цьому стратегічні цілі Росії щодо захоплення всієї України не змінилися, зазначають в Інституті.

З початку відновлення Росією наступу після "оперативної паузи" 16 липня окупанти захопили приблизно 450,84 квадратних км, що приблизно дорівнює площі Андорри. З 21 березня Росія втратила приблизно 45 тисяч квадратних км території (імовірна дата найглибшого просування російських військ в Україну), - площа більша, ніж Данія, вказують експерти.

"Російські війська не можуть розвинути обмежені тактичні успіхи в ширші оперативні успіхи, і їхній наступ на сході України досяг кульмінації. Заява Шойгу, ймовірно, є спробою пояснити ці недоліки", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. 24 серпня ворог вчергове намагався встановити контроль над Пісками та Невельським, але зазнав втрат і відступив.

Провалами закінчилися штурми ЗС РФ Соледара, Бахмутського і Кодеми.

У День Незалежності, 24 серпня, російські війська завдали ударів по Харкову, Хмельницькій області, у Дніпропетровській області ракети влучили у потяг, наразі відомо про 22 загиблих і півсотню поранених.

За півроку бойових дій проти України противник відчуває дефіцит особового складу. За даними української розвідки, російське командування намагається доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

З початку повномасштабного вторгнення біженцями стали, за підрахунками Єврокомісії, 7,5 мільйона українців.

Разом з тим у ГУР вважають, що у війні РФ проти України розпочався переломний момент. Російські окупанти почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, а системи ППО не такі надійні, заявляють розвідники.

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