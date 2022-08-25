Найбільший ризик полягав у тому, що це стане тривалою війною на виснаження.

Війна в Україні завершиться тоді, коли Росія зупинить своє вторгнення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

Вона підкреслила, у Британії завжди так думали й це зафіксовано, що найбільший ризик полягав у тому, що це стане тривалою війною на виснаження.

"Так це виглядає (війною на виснаження - ред.). Це те, чого ніхто не хотів, зокрема масових жертв, які ми бачимо, ударів по цивільних…Разом з тим, я думаю, що це неправильно для будь-якої країни пропонувати, коли і як ця війна може закінчитися - окрім України", - вважає посол.

Вона підсумувала, що війна в Україні завершиться тоді, коли Росія зупинить своє вторгнення.

"І ми неодноразово про це казали. Росія виводить свої війська, повертається до своїх кордонів, і з цим покінчено", - додала Сіммонс.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Резніков пообіцяв "позитивні новини" з фронту вже цього року.

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