Його підозрюють у фінансових махінаціях, зокрема в порушенні західних санкцій проти Росії.

У Франції місцева поліція затримала російського олігарха Олексія Кузьмічова за підозрою у відмиванні грошей, податковому шахрайстві та порушенні міжнародних санкцій. Про це виданню Politico повідомив речник Національної фінансової прокуратури Франції.

За його словами, в межах попереднього розслідування антикорупційне управління французької поліції провело численні обшуки в кількох місцях, зокрема і на території об’єктів в Парижі, що належать Кузьмічову. За даними французької газети Le Monde, обшуки також відбулися на його віллі в курортному містечку Сен-Тропе. Сам мільярдер був затриманий у понеділок і наразі залишається під вартою.

Зазначається, що Кузьмічов є акціонером "Альфа-Груп" – однієї з найбільших російських приватних інвестиційних компаній. Він потрапив під санкції ЄС разом з кількома іншими співвласниками цієї компанії через російське повномасштабне вторгнення в Україну.

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"ЄС вважає Кузьмічова однією з найвпливовіших осіб у Росії, яка має тісні зв’язки з Путіним і російським режимом", – пише Politico.

Російські олігархи проти Заходу – останні новини

Як писав УНІАН, російський олігарх Магомед Мусаєв ймовірно придбав транснаціональну медіагрупу Forbes. Досі він володів лише російською редакцією цього авторитетного видання, але тепер, як стверджує The Washington Post, він отримав контроль над усією глобальною медіагрупою.

Також ми розповідали, що Роман Абрамович зумів сховати від західних санкцій свою колекцію витворів мистецтва вартістю близько мільярда доларів. За даними The Guardian, Абрамович формально переписав цю колекцію на свою колишню дружину, що дозволило йому уникнути прямого арешту цих витворів мистецтва.

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