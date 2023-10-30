Зараз триває процес узгодження цієї процедури з Москвою.

Франція планує депортувати 39 громадян Росії через їхню "радикалізацію" на релігійному ґрунті. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен в інтерв’ю телеканалу BFM TV.

За словами міністра, зараз під адміністративним затриманням у Франції перебувають близько шістдесяти росіян, підозрюваних у радикалізації. 39 із них мають бути вислані за згоди російської влади.

Зазначається, що після гучного вбивства вчителя в містечку Аррас мігрантом кавказького походження влада Франції хоче продемонструвати свою рішучість у боротьбі з радикальними ісламістами. Зокрема планують вислати з країни осіб, занесених до так званого "списку S". Місцеву владу вже попросили звернути особливу увагу на "мешканців Кавказу віком від 16 до 25 років".

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Нападник з Арраса, 20-річний Мохаммед Могоучков, відповідає цій категорії: він народився в Інгушетії – автономній республіці у складі РФ.

"Ми склали список із 39 громадян Росії, за якими ми особливо стежимо і яких підозрюємо в радикалізації. Ми представили список російській владі минулого тижня", – заявив міністр Дарманен і додав, що видворення відбудеться, якщо Москва надасть "консульські перепустки".

Дарманен підкреслив, що російські громадяни, за якими ведеться особливе спостереження, "не знаходяться на вулиці", а перебувають "або в тюрмі, або в ізоляторах адміністративного утримання".

"Кавказька мережа" викликає особливе занепокоєння у французької влади зокрема через те, що кілька її учасників в останні роки вчиняли напади у Франції. "З 2018 року у Франції троє молодих людей з Північного Кавказу були виконавцями спонтанних нападів, а шестеро брали участь у планованих нападах", — пояснив телеканалу президент Центру Аналізу тероризму Жан-Шарль Брізар.

Вбивство вчителя у Франції

Як писав УНІАН, 13 жовтня у французькому місті Аррас чоловік напав з ножем на працівників ліцею. Під час цього нападу був смертельно поранений один з викладачів. Ще двоє співробітників ліцею отримали поранення. Нападника затримала поліція. Ним виявився 20-річний громадянин Росії, як стверджувалося спочатку, "чеченського походження".

Це не перший подібний випадок у Франції. В жовтні 2020 року молодий чеченець вбив шкільного вчителя в передмісті Парижу та відрізав йому голову. При спробі затримання поліцейські застрелили підозрюваного. Пізніше вбивцю з великими почестями поховали в Чечні.

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