Перед російським вторгненням в Україну він переписав колекцію на колишню дружину.

Російський мільярдер Роман Абрамович зумів сховати від західних санкцій свою колекцію витворів мистецтва вартістю близько мільярда доларів. Про це йдеться у журналістському розслідуванні британського видання The Guardian та російського опозиційного проекту "Важные истории".

Як з’ясували журналісти, Абрамович разом із колишньою дружиною Дариною Жуковою станом на 2018 рік мали у володінні колекцію з 369 предметів мистецтва сукупною вартістю близько 962 млн доларів. До колекції зокрема входять десятки шедеврів світового рівня, що належать кисті Френсіса Бекона, Пабло Пікассо, Клода Моне та інших.

Формальним власником цих шедеврів є офшорна компанія Seline-Invest, розташована на британському острові Джерсі, який має певну автономію від Лондона. Цю компанію своєю чергою контролює заснований Абрамовичем трастовий фонд Ermis Trust Settlement, що базується на Кіпрі.

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У 2021 році Абрамович та Жукова поділили після розлучення свої частки в кіпрському трасті навпіл, але за три тижні до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну олігарх передав колишній дружині 1% акцій фонду. Після цього фонд став належати Жуковій на 51%, а самому Абрамовичу лише на 49%.

"У низці країн такий розклад дозволяє суттєво зменшити ризики того, що актив буде заарештовано, якщо бенефіціар 49% потрапить під санкції", – зазначають автори розслідування

На практиці саме так і сталося. Коли Євросоюз, США та Великобританія застосували санкції щодо Абрамовича і заморозили більшість його активів, то колекція витворів мистецтва під них не потрапила. Де саме зараз перебувають шедеври – невідомо.

Втім, ситуація ще може змінитися. Зараз українська влада складає перелік творів мистецтва, які належать путінським олігархам. "Наша мета — вилучити ці витвори мистецтва, відповідально їх продати, а отримані кошти використати на відновлення України", — каже Олександр Новіков, голова Національного агентства із запобігання корупції.

Як російські олігархи ухиляються від санкцій

На початку року УНІАН повідомляв, що Абрамович переписав на своїх дітей мільярдні трасти, щоб уникнути санкцій. Діти російського олігарха були зроблені бенефіціарами трастів, що управляють мільярдними активами Абрамовича, усього за кілька тижнів до вторгнення РФ в Україну.

Також ми розповідали, що британська влада передбачила досить щедрі "пільги" для росіян, чиї активи були заморожені в британській юрисдикції. Британці дозволили російським мільярдерам використовувати частину заморожених активів на поточні потреби.

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