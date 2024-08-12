Він пропонує почекати змін в Росії.

Російський опозиціонер Ілля Яшин, якого нещодавно звільнили з російської тюрми, заявив, що не братиме в руки зброю для боротьби з режимом Путіна.

В інтерв'ю Голосу Америки він сказав, що використовує в своїй діяльності політичні методи. "Я не польовий командир, не генерал, ніколи не брав у руки зброю і не збираюся цього робити. … Хай кожен діє так, як вважає за потрібне", - заявив він.

На слова журналіста про те, що росіяни не можуть висловити свою думку на протестах, опозиціонер порадив "набратись терпіння". Він каже, що в інших країнах, де придушували активність суспільства, згодом "проривало греблю". "Давайте наберемось терпіння, давайте, що називається, зберігати спокій і послідовно досягати своїх цілей. Я впевнений, що зміни не за горами", - каже він.

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Яшин додав, що всі війні закінчуються переговорами, однак Україна сама має вирішити, коли це робити. На його думку, Захід має "врятувати Україну", щоб загарбницька політика кремлівського правителя Путіна не стала ще більш жорстокою.

Також він ухилився від відповіді на питання, чи погоджується він з позицією, що підтримувати українську армію неприпустимо. "Я - політик, я не командир повстанського батальйону, я не Че Гевара, не бойовик, я не беру в руки зброю. Я працюю з громадською думкою", - сказав опозиціонер.

На його думку, після смерті Путіна з'явиться певне "вікно можливостей", яке може як дати шанс на зміни, так і трансформуватися в нову диктатуру.

Заяви російської опозиції про війну

Нагадаємо, що 1 серпня з російської тюрми звільнили політиків Іллю Яшина, Володимира Кара-Мурзу та Андрія Пивоварова. Вони перебувають у Німеччині.

На першій зустрічі з журналістами Пивоваров заявив, що буде боротися за те, щоб Захід послабив санкції, які стосуються "простих людей". Кара-Мурза також назвав санції проти росіян "несправедливими і контрпродуктивними" та закликав створювати позитивний образ "Росії майбутнього".

Згодом Пивоваров сказав, що питання підтримки української армії не можна ставити російським політикам, а для нього це взагалі є неприпустимим.

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