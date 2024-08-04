Масштабний обмін ув'язненими: двоє звільнених хочуть повернутися в Росію

Зазначається, що політики, які вийшли на волю, планують продовжувати свою діяльність.

Двоє російських дисидентів, які прибули в Німеччину в рамках масштабного обміну ув'язненими між Росією і Заходом, заявили, що думають про повернення в Росію. При цьому вони обіцяють продовжувати політичну діяльність навіть з-за кордону.

Видання Reuters пише, що в результаті обміну вісім росіян, включно із засудженим убивцею, були повернуті на батьківщину із західних країн в обмін на 16 ув'язнених, звільнених з російських і білоруських в'язниць, багато з яких були російськими дисидентами разом із багатьма іноземцями, як, наприклад, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович.

"Як люди, які були фактично депортовані, яких вигнали з країни, ми всі маємо величезне бажання повернутися. Я безумовно хочу бути в Росії. Я - російський політик, і це дуже важливо для мене. Зрозуміло, що вони (російська влада) не дозволять нам повернутися, хоча ми цього хочемо", - заявив Андрій Пивоваров.

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Ілля Яшин, опозиціонер, відправлений до в'язниці 2022 року за критику повномасштабного вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, також висловив бажання повернутися на батьківщину.

"Я щиро переживаю своє вигнання з Росії, незважаючи на всю вдячність, яку я відчуваю до тих, хто бажав мені добра і врятував мене. Але я щиро кажу, що моє місце - в Росії... Я присвятив своє життя своїй країні", - заявив Яшин.

За його словами, він був радий уперше за довгий час побачити свою сім'ю і друзів, але, з іншого боку, він сказав, що це "гірка пігулка, яку потрібно проковтнути".

"Мені дуже важко емоційно, тому що я розумію, що звільнення мені далося ціною звільнення вбивці, людини, яка фактично вчинила кривавий злочин", - сказав опозиціонер.

Йдеться про Вадима Красикова, росіянина, засудженого 2019 року за вбивство колишнього чеченського бойовика в Берліні, який опинився серед звільнених.

"Я неодноразово говорив, що не хочу бути в списках на обмін. Представники Кремля з радістю включили моє ім'я, тому що для них мій обмін по суті означає висилку", - додав Яшин.

Він сказав, що планує продовжувати займатися, за його словами, антивоєнним вихованням росіян і допомагати російським політв'язням.

Пивоваров також сказав, що хоче продовжувати свою опозиційну діяльність за межами Росії.

"Координувати що-небудь зсередини неможливо. Я не планую йти у відставку, - підсумував Пивоваров.

Масштабний обмін ув'язненими - головні новини

1 серпня в Туреччині відбувся масштабний обмін ув'язненими між Росією та США, Німеччиною, Німеччиною, Польщею, Словенією та Норвегією. Додому повернулися 26 осіб. Росія відпустила Іллю Яшина та Володимира Кара-Мурзу, а також деяких іноземців.

Дональд Трамп привітав Володимира Путіна з масштабним обміном ув'язненими.

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