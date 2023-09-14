Було випущено дві ракети, одна з яких просто промахнулася.

Російський пілот намагався збити літак ВПС Великої Британії у 2022 році. Ракети було запущено.

Як повідомляє ВВС, у вересня минулого року пілот випустив дві ракети, перша з яких не уразила ціль, а не вийшла з ладу, як стверджувалося тоді.

Росія тоді переконувала, що інцидент був викликаний "технічною несправністю", а міністерство оборони Великої Британії публічно прийняло це пояснення.

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Тепер три високопоставлені західні джерела в оборонних колах повідомили ВВС, що російські перемовини, перехоплені літаком RC-135 Rivet Joint ВПС Великої Британії, дуже відрізняються від офіційної версії.

Британський літак з екіпажем до 30 осіб 29 вересня 2022 року виконував завдання зі спостереження над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі, коли зіткнувся з двома російськими винищувачами СУ-27. Перехоплення свідчать, що один із російських пілотів, отримавши неоднозначну команду від диспетчера, вирішив, що йому дозволили завдати удару по британському літаку.

Другий російський пілот лаявся, коли колега випустив першу ракету, адже не сприйняв це за наказ завдати удару.

Представник британського Міноборони, коментуючи цю інформацію, сказав, що вони завжди прагнули гарантувати безпеку операцій, уникнути непотрібної ескалації та поінформувати громадськість і міжнародне співтовариство.

Інцидент з британським літаком над Чорним морем

У жовтні минулого року тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 29 вересня 2022 року російський винищувач випустив ракету біля британського літака, який патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

Після цього інциденту Британія призупинила патрулювання повітряного простору і висловила свою стурбованість міністру оборони Росії Сергію Шойгу. За словами очільника британського Міноборони, з неозброєним літаком королівських ВПС RC-135 Rivet Joint взаємодіяли два російські винищувачі Су-27, один з яких "випустив ракету в районі Rivet Joint".

Російська сторона назвала причиною інциденту "технічною несправністю".

Втім, у квітні ЗМІ писали, що цей інцидент був значно серйознішим, ніж про нього згадували у пресі. У злитому документі цей інцидент називають "майже знищенням UK RJ". Літак використовують для збору радіопередач та інших електронних повідомлень.

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