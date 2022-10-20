Інцидент трапився 29 вересня 2022 року, після чого Британія на деякий час припинила патрулювати міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 29 вересня 2022 року російський винищувач випустив ракету біля британського літака, який патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час виступу у британському парламенті Воллес зазначив, що після цього інциденту Британія призупинила патрулювання повітряного простору і висловила свою стурбованість міністру оборони Росії Сергію Шойгу. За словами очільника британського Міноборони, з неозброєним літаком королівських ВПС RC-135 Rivet Joint взаємодіяли два російські винищувачі Су-27, один з яких "випустив ракету в районі Rivet Joint".

Відео дня

"Не є чимось незвичайним те, що літаки супроводжуються, і цей день не був винятком. Однак під час цієї взаємодії з'ясувалося, що один з літаків Су-27 випустив ракету в безпосередній близькості від Rivet Joint за межами візуальної досяжності. Загальна тривалість взаємодії російського та британського літаків склала близько 90 хвилин. Патрулювання завершилося, і літаки повернулися на базу", – наголосив Воллес.

Російська сторона назвала причиною інциденту "технічною несправністю".

Відомо, що Британія вже відновила патрулювання. Воллес додав, що відтепер британські патрулі супроводжуються винищувачами.

Літаки РФ у війні проти України

Росія майже щодня завдає ударів по українських містах зі стратегічної авіації. Так, 18 жовтня РФ вдарила по Києву з бомбардувальників у Ростовській області.

Крім того, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що над Мінськом були помічені три винищувачі-перехоплювачі Міг-31К спеціальної модифікації, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Вже 20 жовтня були зафіксовані підльоти російських винищувачів у бік кордону Білорусі і України. МО Білорусі назвало це "патрулюванням кордону Союзної держави".

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