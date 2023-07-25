Літак випустив сигнальні ракети, пошкодивши пропейлер БпЛА.

Російський винищувач пролетів за декілька метрів від американського безпілотника над Сирією та випустив по ньому сигнальні ракети.

Про це повідомляє POLITICO з посиланням на офіційних осіб американських повітряних сил. За даними видання, інцидент трапився у неділю, 23 липня із безпілотником MQ-9 Reaper.

Одна з російських сигнальних ракет влучила в американський MQ-9, серйозно пошкодивши його пропелер.

"Обурливе нехтування російським винищувачем безпеки польотів заважає нашій місії із забезпечення довготривалої поразки ІДІЛ. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці", - заявив голова Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

Попри пошкодження безпілотник зміг приземлитися. Одному з членів екіпажу дистанційно вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу.

Провокації РФ у Сирії

Останніми місяцями Росія стала все більш провокаційною у Сирії. Пілоти в влаштовують повітряні провокації щодо американських екіпажів, намагаючись влаштувати міжнародний інцидент.

Нещодавно Дії пілота російського винищувача в небі над Сирією поставили під загрозу життя чотирьох членів екіпажу американського літака-розвідника. Він пролетів на небезпечній відстані від американського борта.

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