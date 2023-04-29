Росіяни цілеспрямовано домагаються воєнного інциденту з США.

Російські пілоти в Сирії влаштовують повітряні провокації щодо американських пілотів, намагаючись влаштувати міжнародний інцидент. Про це заявив представник Центрального командування США полковник Джо Буччіно в коментарі CNN.

За його словами, нещодавно сталося кілька випадків агресивної поведінки російських пілотів у небі над Сирією. Росіяни намагалися імітувати повітряний бій з американськими літаками.

Відзначається, що російські пілоти, схоже, не прагнули дійсно збити американські літаки, але, ймовірно, намагалися "спровокувати" американських льотчиків на якісь відповідні дії і тим самим "втягнути" їх в "міжнародний інцидент".

Відео дня

За словами чиновника, з початку березня російські літаки порушили протоколи про запобігання випадкових воєнних інцидентів в зоні сирійського конфлікту в цілому 85 разів, зокрема пролітали занадто близько до баз і позицій військ західної коаліції.

Американські чиновники зв'язалися з російською стороною щодо останніх інцидентів, але росіяни відмовилися визнати факти повітряних інцидентів.

"Схоже, це відповідає новому способу роботи", — сказав представник Центрального командування США. За його словами, американські пілоти відмовилися брати участь у повітряних боях і дотримуються протоколів заходів щодо запобігання конфліктам.

Агресивна поведінка російських пілотів

У березні російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Зіткнення пошкодило пропелер дрона, що призвело до його падіння у воду.

Пізніше було опубліковано відео інциденту, зняте дроном. На ньому видно, що російський пілот підлітав до безпілотника на гранично близьку відстань і скидав на нього паливо, щоб тим самим збити без застосування зброї.

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