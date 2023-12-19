Неонациста підозрюють у скоєнні військового злочину при обтяжуючих обставинах і військового злочину на сході України в 2014-2015 роках.

Суд у Гельсінкі заарештував росіянина з "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" Яна Петровського за підозрою у скоєнні військових злочинів в Україні, повідомляє Helsingin Sanomat.

За даними газети, неонациста підозрюють у скоєнні військового злочину при обтяжуючих обставинах і військового злочину на сході України в 2014-2015 роках. Що саме зробив росіянин за версією слідства, не повідомляється.

За даними Helsingin Sanomat, офіційні звинувачення Петровському повинні пред'явити до 31 травня.

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Затримання Яна Петровського у Фінляндії

У серпні ЗМІ повідомили, що російського окупанта затримали за підозрою в участі в діяльності терористичної групи. Україна подала запит про його екстрадицію.

У самому угрупованні "Русич" заявили, що неонациста затримали ще 20 липня, але російське Міністерство закордонних справ ніяк не реагувало на це. Вони пообіцяли не воювати, поки Петровського не повернуть до РФ.

Днями фінські ЗМІ повідомили, що Україні відмовилися видати Петровського. Пояснюється це побоюваннями, що в українській в'язниці можуть порушити його права, а також застосувати до нього тортури і покарання.

Крім того, суд постановив звільнити Петровського, проте прикордонна служба відразу взяла його під варту.

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