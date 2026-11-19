Посланці Трампа поділилися з європейцями деталями переговорів з РФ.

США вдалося переконати Москву в тому, що будь-яка угода про повоєнну безпеку для України має базуватися на тих самих принципах, що й стаття 5 статуту НАТО, яка передбачає спільну оборону. Про це заявив спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер, виступаючи перед пресою на саміті "Коаліції охочих" в Берліні.

За його словами, Росію "влаштовує" надання Україні подібних гарантій безпеки. Однак Кушнер додав, що Кремль "має багато скептицизму та недовіри" щодо такого підходу, і саме тому потрібно відновити діалог між Європою та Росією.

"Я скажу, що з точки зору Америки, надання гарантій безпеки, подібних до статті п’ятої, – це справді дуже важлива справа. І я думаю, що президент Трамп готовий до цього. Але, очевидно, це має бути в інтересах Америки, і… ми повинні переконатися, що це є частиною ширшого пакету заходів безпеки", - цитує Кушнера The Guardian.

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Переговори про мир з Росією

Як писав УНІАН, у середині листопада в Абу-Дабі відбулися перші з лютого тристоронні мирні переговори за участю України, Росії та США. Сторони зосередилися на гарантіях безпеки, покликаних запобігти відновленню війни, а не на тимчасовому припиненні вогню. За підсумками дводенних консультацій сторони домовилися про масштабний обмін полоненими, що оцінюється як певний успіх, однак помітного прогресу щодо ширшого врегулювання, статусу територій чи припинення вогню досягнуто не було.

Після зустрічей в Абу-Дабі спеціальні посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори з Володимиром Путіним у Москві. За словами Віткоффа, було досягнуто прогресу, домовлено про новий раунд тристоронніх перемовин, до якого планують залучити представників Європи.

А вже цього тижня Путін і Трамп зустрілися в Китаї, де провели особисті переговори, присвячені зокрема темі війни в Україні.

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