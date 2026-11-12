На якому етапі перебувають російсько-українські мирні переговори, - відповідь експертів

Ще до початку переговорів в Абу-Дабі американська сторона заявила про намір розширити порядок денний, включивши до нього питання архітектури європейської безпеки.

В Абу-Дабі завершилися дводенні переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України. Це були перші тристоронні консультації за участю США, України та Росії з лютого. Про це пише Atlantic Council.

Один з експертів зазначив, що домовленість Росії та України про масштабний обмін полоненими - це "успіх" і, "безумовно, хороша новина для України, з огляду на те, яким знущанням піддаються українські полонені в руках росіян".

Інший підкреслив, що, як і очікувалося, переговори завершилися без "прориву" в плані ширшого врегулювання. Не було досягнуто й помітного прогресу в питанні припинення вогню, яке залишається пріоритетом для української сторони. Оксана додає, що українці переживають "чергову темну й холодну зиму" (яка розпочалася ще в жовтні), тому "всі мріють про припинення вогню".

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За словами Джона, один з американських переговірників повідомив про прояви "певної гнучкості" з боку Росії та України під час приватних бесід, однак не навів жодних подробиць. Його висновок: "Ніщо з цього не вказує на те, що було зроблено реальний крок до миру".

Плани щодо архітектури європейської безпеки

Важливо, що ще до початку переговорів в Абу-Дабі американська сторона заявила про намір розширити порядок денний, включивши до нього питання архітектури європейської безпеки - тему, на обговоренні якої Росія наполягає вже давно. Один з експертів вважає це помилкою:

"Щоразу, коли Москва не бажає йти на поступки, вона повертається до вимог переглянути систему європейської безпеки - точно так само, як це було наприкінці 2021 - на початку 2022 року".

Аналітик зазначає, що європейці також "вкрай стурбовані" тим, що Вашингтон готовий розглядати давні вимоги Москви. На його думку, інтерес Росії до цієї теми - лише "погано замаскований спосіб поставити під сумнів" - а за можливості й підірвати - членство країн Центральної Європи в НАТО та "трансатлантичний зв’язок" всередині Альянсу.

Європейці за столом переговорів

Важливо, що рішення Вашингтона розширити рамки діалогу, включивши до нього питання архітектури європейської безпеки, супроводжувалося прагненням залучити до переговорів європейські сторони - попри опір Росії.

Один з експертів розглядає це як "жест на адресу України після всіх поступок, на які пішли США у відносинах з Москвою за останній місяць", - включаючи згоду Білого дому на угоду щодо постачання дизельного палива до Росії та скасування санкцій, запропонованих Ліндсі Гремом.

Він вітає участь європейців у переговорах, однак оцінює те, що відбувається, скоріше як "спробу Європи мінімізувати збитки за останні кілька днів".

Переговори щодо України

Щоб домогтися згоди Росії на участь європейської сторони в наступному раунді переговорів, американські представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф вирушають до Москви на зустріч із Путіним, після чого поїдуть до Дубліна на зустріч із Зеленським.

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