За її словами, президент Молдови "позбавляє людей мови".

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила уряд Молдови в геноциді.

Так вона прокоментувала підписання указу про перейменування державної мови Молдови з "молдавської" на "румунську". "В одну секунду молдавська мова за розчерком пера уряду Санду перетворилася на румунську. А що це, як не елементи геноциду щодо цілого народу?" - заявила вона в інтерв'ю пропагандистському ТАСС.

Захарова назвала президента країни Майю Санду "провідником нацистських ідей, ідеологем, філософських поглядів, які їй проплачує Захід". "Вона позбавляє людей мови, перейменовуючи її на румунську", - додала представниця РФ.

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У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що історичні паралелі Захарової "нагадують галюцинаторну маячню", а сама вона давно забула, що таке чесність і порядність, пише NewsMaker.

"Готовність пані Марії Захарової висловлюватися з різних питань, включно з тими, що виходять за межі її професійної компетенції, вже не викликає подиву. У зв'язку з цим не вважаємо за потрібне серйозно ставитися до її заяв з приводу мовного питання, оскільки Марія Захарова - не експерт у галузі лінгвістики. Водночас нагадаємо, що 2003 року Марія Захарова успішно захистила дисертацію на тему "Трансформація осмислення символіки святкування традиційного Нового року в сучасному Китаї". Вважаємо, що в питаннях, пов'язаних зі святкуванням Нового року, офіційному представнику МЗС Росії немає рівних", - заявили вони.

Росія і Молдова: останні новини

Нагадаємо, президент країни Майя Санду засуджує російське вторгнення в Україну. Вона звинувачувала Москву в підготовці до державного перевороту в Молдові.

На початку квітня американський Інститут вивчення війни писав, що Росія хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб не допустити вступу країни до Європейського союзу.

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