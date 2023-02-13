Президент Молдови розповіла про плани РФ здійснити в країні державний переворот, подробиці про який отримала від української розвідки.

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові. Для цього Москва може використовувати протести "опозиції", залучаючи до них людей з військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, балканських країн.

Ці люди повинні будуть атакувати урядові будівлі з метою зміни влади в країні. Про це Санду заявила сьогодні на прес-брифінгу посилаючись на отримані від України розвіддані, пише Newsmaker.

"План Росії на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників", - розповіла вона.

Президент Молдови повідомила, що за допомогою протестів опозиції Росія має намір здійснити держпереворот і змінити владу в Кишиневі.

"Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця і логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції про правила в'їзду в Молдову для громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії", - сказала Санду.

Глава держави зазначила, що "при здійсненні плану злочинці розраховують на деякі внутрішні сили, зокрема, на злочинні угруповання, такі як партія "Шор", деяких ветеранів, колишніх співробітників правоохоронних органів і людей, відомих своїми зв'язками з Плахотнюком".

За словами Санду, мета цих дій - "повалення конституційної і легітимної влади в Кишиневі й заміна її на нелегітимну", проросійську, "щоб зупинити процес європейської інтеграції республіки і використати Молдову у війні проти України".

Президент заявила, що парламент Молдови має якомога швидше ухвалити законопроекти, які нададуть Службі інформації та безпеки, а також прокуратурі необхідні інструменти "для більш ефективної боротьби з ризиками безпеки країни".

"Усіх, хто бере участь в таких акціях, і хто їх захищає, необхідно притягнути до відповідальності", - додала глава держави.

Санду закликала громадян бути пильними і довіряти офіційній інформації, оскільки "найбільш агресивною формою атаки є інформаційна атака".

Російське втручання - ситуація в Молдові

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя розповів, що українська розвідка здобула плани Кремля щодо дестабілізації ситуації та захоплення влади в Молдові. Ці відомості Київ тут же передав Кишиневу.

У Службі інформації та безпеки Молдови підтвердили, що отримали від України розвідінформацію про плани Кремля щодо захоплення влади в країні. Але відмовилися розкрити подробиці, пославшись на секретність, порушення якої може зірвати проведення деяких оперативних заходів.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Майя Санду звинуватила російські спецслужби в спробах розхитати ситуацію всередині країни. Вони для цього використовують проросійські молдовські партії. Санду підкреслила, що спроби Кремля втрутитися у внутрішні справи Молдови не є чимось новим. Так, за організацією останніх протестів в країні стояли саме спецслужби РФ.

А в кінці грудня Санду заявила, що їй "нічого обговорювати з державою-агресором", коментуючи можливість переговорів з російською владою. Вона зазначила, що не бачить можливості підтримувати з РФ конструктивні відносини після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше керівник служби розвідки і безпеки Олександру Мустяце заявив, що Росія планувала вторгнутися на територію Молдови на початку 2023 року. Реалізація цих планів залежить від розвитку війни в Україні, і ризик вторгнення РФ до Молдови зберігатиметься цього року.

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