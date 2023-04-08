Росіянам доводиться здавати тест на знання латиської, якщо вони хочуть продовжити посвідку на проживання.

Російські пропагандисти продовжують істерити з приводу міфічної русофобії в країнах Балтії. Тепер же в їхнє поле зору потрапила Латвія, де громадянам Росії, щоб продовжити посвідку на проживання, необхідно здати тест на знання державної мови.

Дозвіл на постійне проживання для росіян діє до 1 вересня 2023 року. Якщо вони хочуть отримати постійний вид на проживання, то повинні надати довідку про вивчення державної мови.

Станом на березень близько 8 тисяч громадян Росії зареєструвалися для здачі іспиту на знання мови, у них буде дві спроби.

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Однак пропагандисти MK.ru почали цькування цього рішення влади Латвії. У публікації під заголовком "Російські пенсіонерки в Латвії померли від страху перед депортацією через незнання латиської" йдеться всього про два непідтверджені випадки смерті 70-річних росіян, що проходили курс латиської, оскільки "будь-який іспит - це стрес".

У самій статті пропагандисти цитують думки росіян, що живуть у Латвії десятки років, переважно - тих, хто скаржиться на рішення місцевої влади, бо їм всі ці роки було зручно спілкуватися російською, а латиську вони не знають. "У Латвії обстановка гнітюча, люди замкнулися, відчувають себе безпорадними і пригніченими. Куди б ти не сунувся, тепер скрізь потрібне знання мови. На вулиці, в магазинах, на прийомі лікаря все рідше можна зустріти добрих людей, які поговорять з вами російською. Частіше стикаєшся з відвертою неприязню, латвійці відмовляються переходити на російську", - вважає якась Діана, яку цитують пропагандисти.

Також опитані росіяни скаржаться, що в Латвії їх називають "рашистами": "Нас називають "рашистами", кажуть: ваше місце в Росії. А ми мовчимо, терпимо. На мітинги ніхто не виходить. Бояться", - розповіла росіянка Марта, яка живе в Даугавпілсі 35 років.

З Латвії видворять росіян, які не склали іспит з державної мови - що відомо

Громадян Росії, які не здали необхідний для продовження посвідки на проживання тест на знання державної мови, будуть видворяти з Латвії.

З моменту прийняття поправок до Закону Про імміграцію всього 3016 росіян подали необхідні документи для продовження посвідки на проживання, з них - 1577 осіб старше 75 років, вони не повинні здавати мовний тест. Всього в цій віковій групі налічується близько 5000 чоловік.

У березні продовження отримали 163 громадян Росії, які подали заяви за новим порядком, також є сім відмов. 24 людини запросили тимчасову посвідку на проживання, що не вимагає перевірки на знання мови.

Росіян, які відмовляться покинути країну добровільно, будуть силою доставляти в наземні прикордонні пункти пропуску. Якщо ж Росія їх не прийме, латвійські прикордонники мають право депортувати цю людину за її згодою в будь-яку країну, що має безвізовий режим з Росією.

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