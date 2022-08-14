На цей рахунок висловився президент держави.

Латвія може анулювати візи та посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України. Прибалтійська держава розуміє, які жахи творить РФ на території нашої країни.

Як передає портал Delfi, з такою ініціативою виступив президент Латвії Егілс Левітс.

За словами глави держави, карати за підтримку війни потрібно не тільки росіян. Якщо постійні жителі Латвії приймають громадянство РФ, то їм теж не слід видавати посвідки на проживання. Левітс вважає, що це питання "загрози безпеці" країни.

"Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їх невиправдана щедрість у наданні посвідки на проживання російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних бізнесменів, створила загрозу безпеці і сприяла двомовності. Прийшов час переглянути наслідки цієї невдалої і небезпечної політики", — заявив Левітс.

Президент зазначив, що Росія завжди залишалася імперією, незалежно від державної формації. Тому вона постійно була загрозою для інших країн.

"Вбивство невинних людей, тортури, приниження, депортація, позбавлення людської гідності — все, що сьогодні відбувається в Україні, відбулося і тут, в Латвії", — додав Левітс.

Президент також виступив за заборону на видачу туристичних віз росіянам на рівні ЄС. На його думку, Латвія повинна разом з однодумцями наполягати на цьому.

Нагадаємо, за заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувала обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні 2 тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%. А чиновники з РФ пригрозили відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, запропонує країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

А в Офісі президента України пояснили, чому потрібна така заборона. Вона допоможе громадянам РФ усвідомити відповідальність за війну.

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